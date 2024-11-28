https://ria.ru/20241128/gruziya-1986181998.html

Кобахидзе рассказал, какую политику будет вести Грузия в отношении России

Кобахидзе рассказал, какую политику будет вести Грузия в отношении России - РИА Новости, 28.11.2024

Кобахидзе рассказал, какую политику будет вести Грузия в отношении России

Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы на утверждение парламенту заявил, что страна продолжит... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:08

2024-11-28T12:08

2024-11-28T12:16

россия

грузия

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ираклий кобахидзе

ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 28 ноя - РИА Новости. Кандидат в премьер-министры Грузии Ираклий Кобахидзе во время представления правительственной программы на утверждение парламенту заявил, что страна продолжит прагматичную политику в отношении России."У нас будет прагматичная политика, когда речь идет о грузино-российских отношениях", - заявил Кобахидзе.По его словам, существуют "красные линии", которых Грузия будет придерживаться.В феврале 2022 года Ираклий Гарибашвили, занимавший тогда пост премьера, заявлял, что Грузия не присоединится к введенным Западом множественным антироссийским санкциям в ответ на спецоперацию РФ на Украине. При этом власти Грузии не разрешают использовать свою территорию для обхода санкций.

https://rsport.ria.ru/20241127/kavelashvili-1986022456.html

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россия, грузия, в мире, ираклий кобахидзе, ираклий гарибашвили, украина