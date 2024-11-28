https://ria.ru/20241128/gosduma-1986230736.html

Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 28.11.2024

Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

Госдума может до конца года принять поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, они уже поступили в палату, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T14:53

2024-11-28T14:53

2024-11-28T14:53

общество

россия

павел крашенинников

госдума рф

штрафы

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума может до конца года принять поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, они уже поступили в палату, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. "Я думаю, до конца года примем", - сказал Крашенинников журналистам. По его словам, правительство РФ уже внесло их в Госдуму. Ранее "Ведомости" со ссылкой на пакет поправок к Кодексу об административных правонарушениях сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличатся в России с января 2025 года.

https://ria.ru/20241014/peterburg-1977886459.html

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Наталья Макарова

общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, штрафы