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Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 28.11.2024
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14:53 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gosduma-1986230736.html
Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД - РИА Новости, 28.11.2024
Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД
Госдума может до конца года принять поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, они уже поступили в палату, сообщил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T14:53
2024-11-28T14:53
общество
россия
павел крашенинников
госдума рф
штрафы
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума может до конца года принять поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, они уже поступили в палату, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников. "Я думаю, до конца года примем", - сказал Крашенинников журналистам. По его словам, правительство РФ уже внесло их в Госдуму. Ранее "Ведомости" со ссылкой на пакет поправок к Кодексу об административных правонарушениях сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличатся в России с января 2025 года.
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общество, россия, павел крашенинников, госдума рф, штрафы
Общество, Россия, Павел Крашенинников, Госдума РФ, Штрафы
Госдума готова принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

ГД может до конца года принять поправки об увеличении штрафов за нарушение ПДД

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСотрудник ДПС во время дежурства
Сотрудник ДПС во время дежурства - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сотрудник ДПС во время дежурства. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Госдума может до конца года принять поправки, предусматривающие увеличение штрафов за нарушение правил дорожного движения, они уже поступили в палату, сообщил глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников.
«
"Я думаю, до конца года примем", - сказал Крашенинников журналистам.
По его словам, правительство РФ уже внесло их в Госдуму.
Ранее "Ведомости" со ссылкой на пакет поправок к Кодексу об административных правонарушениях сообщали, что штрафы за нарушение правил дорожного движения увеличатся в России с января 2025 года.
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ОбществоРоссияПавел КрашенинниковГосдума РФШтрафы
 
 
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