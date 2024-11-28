https://ria.ru/20241128/gosduma-1986128446.html

Регионам предложат дать право ограничивать постановку мигрантов на учет

Регионам предложат дать право ограничивать постановку мигрантов на учет - РИА Новости, 28.11.2024

Регионам предложат дать право ограничивать постановку мигрантов на учет

Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:32

2024-11-28T04:32

2024-11-28T04:32

россия

сергей миронов

госдума рф

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с ее лидером Сергеем Мироновым внесут в палату законопроект, которым предлагается передать регионам РФ полномочия по ограничению постановки иностранных граждан на миграционный учет, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агентству в пресс-службе партии, соответствующий законопроект будет внесен в четверг на рассмотрение Госдумы. "Законопроект "О внесении изменений в Федеральный закон "Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации" направлен на повышение эффективности управления миграционными потоками путем передачи части полномочий федеральных органов власти органам государственной власти субъектов Российской Федерации в части установления ограничений на постановку на миграционный учет на отдельных территориях по решению органов власти субъектов Российской Федерации", - сказано в пояснительной записке к проекту. По мнению авторов проекта, принятие данной инициативы позволит ликвидировать переизбыток мигрантов в крупных городах и решить проблему нехватки неквалифицированной рабочей силы в менее экономически развитых субъектах РФ. "По данным МВД России, на 1 сентября 2024 года в нашей стране находилось почти 6,2 миллиона иностранных граждан. Приезжают и селятся мигранты не абы куда, а в крупные города страны с хорошей социальной инфраструктурой. Поскольку едут они не одни, а с семьями, то мигрантов также интересует высокий уровень образования и медицины", - рассказал Миронов РИА Новости. Он отметил, что в результате этого возникает серьезная нагрузка на местные бюджеты и социальную инфраструктуру, и решить эту проблему регионы не могут, так как миграция относится к сфере федеральных полномочий. Кроме того, по мнению Миронова, существует проблема "перекоса" в расселении мигрантов, когда в некоторых регионах России из-за избытка мигрантов без работы сидят местные жители, а где-то не хватает рабочих рук. "Для того, чтобы решить эту проблему, регионы должны получить полномочия по ограничению постановки иностранных граждан на миграционной учёт. Это абсолютно оправданная мера, потому что власти каждого субъекта хорошо знают какие и сколько иностранных работников нужно для работы на предприятиях. Переизбытка иностранной рабочей силы при такой системе уж точно не будет", – подчеркнул он.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985847496.html

https://ria.ru/20241122/migranty-1985210657.html

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россия, сергей миронов, госдума рф