https://ria.ru/20241128/gosduma-1986128274.html

В ГД внесут закон об уголовном наказании за повторную продажу детям табака

В ГД внесут закон об уголовном наказании за повторную продажу детям табака - РИА Новости, 28.11.2024

В ГД внесут закон об уголовном наказании за повторную продажу детям табака

В Госдуму в ближайшие дни будет внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:30

2024-11-28T04:30

2024-11-28T04:30

общество

россия

артем метелев (депутат)

вячеслав володин

госдума рф

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. В Госдуму в ближайшие дни будет внесен законопроект, устанавливающий уголовную ответственность за повторную продажу несовершеннолетним табачной и никотинсодержащей продукции, в том числе, вейпов, проект предусматривает и назначение принудительных работ, рассказал РИА Новости глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев. Ранее председатель ГД Вячеслав Володин сообщал, что законопроекты об ужесточении наказания за продажу вейпов детям будут внесены в нижнюю палату парламента в ближайшие дни, депутаты могут рассмотреть проекты в первом чтении в конце декабря или начале января. "В ближайшие дни в Госдуму будет внесен законопроект, которым предлагается установить уголовную ответственность за повторную продажу детям никотинсодержащей продукции при условии, что на продавца уже действовала административная ответственность за это же правонарушение. Поправки вносятся в Уголовный кодекс РФ, которые предполагают усиленные штрафы, а также назначение принудительных работ и запрет на занятие определенных видов должностей", - рассказал Метелев. Парламентарий отметил, что сегодня встречается достаточное число недобросовестных предпринимателей, которые в погоне за прибылью, составляющая, по его словам, 40% при продаже вейпов, что в несколько раз больше, чем при продаже сигарет, идут на все нарушения, они не готовы соблюдать действующее законодательство. Он напомнил, что два года назад был принят закон, согласно которому были введены определенные ограничения при продаже вейпов: была запрещено реклама в интернете, размещение рекламы продажи вейпов у школ, а также их дистанционная продажа, введена необходимость закрывать "выкладку", то есть спрятать от детей вейпы. Метелев подчеркнул, что к внесению в Госдуму готова инициатива, предлагающая установить административную ответственность, в том числе, штраф за первичную продажу вейпов в размере 2 миллионов рублей для продавцов, кроме того, за продажу насвая и пищевой никотинсодержащей продукции детям предлагается ввести штраф в размере 1,5 миллиона рублей, если товар продается без маркировки - штраф 1 миллион рублей и конфискация товара. "Если товар продается с нарушениями, например, есть выкладка товара, то здесь штрафы повысятся от 3 до 7 раз: до 20 тысяч рублей для продавца и 120 тысяч для собственников. Если вы зашли в магазин, а там вейпы не спрятаны, то можно штрафовать - 120 тысяч рублей сразу. Сейчас штрафы в 5 раз меньше", - отметил Метелев. По его словам, уже заметно, что детям купить алкоголь в магазине очень сложно, паспорт спрашивают даже у тех, кому уже есть 25 лет и больше. По мнению Метелева, то же самое необходимо сделать в отношении не только вейпов, но и сигарет.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985710571.html

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общество, россия, артем метелев (депутат), вячеслав володин, госдума рф