https://ria.ru/20241128/gosduma-1986122395.html
В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе
В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе - РИА Новости, 28.11.2024
В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе
Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внесет в Думу законопроект, которым предлагается обязать суд решать вопрос о порядке... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T01:17
2024-11-28T01:17
2024-11-28T01:17
общество
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внесет в Думу законопроект, которым предлагается обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который будет проживать отдельно, на стадии развода, если родители не договорятся самостоятельно и не представят на рассмотрение суда соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агентству в пресс-службе Кузнецова, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно", - говорится в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время для определения порядка общения с ребенком необходим отдельный судебный процесс, занимающий длительное время, в которое зачастую может происходить отчуждение ребенка от родителя, проживающего отдельно. По мнению автора проекта, принятие данной инициативы обяжет суд решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода, и данная мера должна помочь избежать ситуации, когда родитель, с которым суд определил проживание несовершеннолетних детей после развода, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками, а также поможет выбрать вариант, наиболее учитывающий интересы ребенка, которые, помимо прочего, заключаются и в том, чтобы при разводе связь ребенка не нарушалась с обоими родителями и ближайшими родственниками. "Благодаря моему законопроекту отдельно проживающий родитель - в 95% случаев это отец - сможет добиться установления порядка общения с ребенком сразу при разводе. Не ждать отдельного судебного решения через год, в течение которого зачастую происходит отчуждение и настраивание ребенка против него. Мы должны защищать права наших детей на отцовское воспитание и связь поколений. Это традиционная духовная ценность", - сообщил РИА Новости Кузнецов.
https://ria.ru/20241126/gosduma-1985791021.html
https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301656.html
https://ria.ru/20241120/nastavniki-1984801896.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_221:0:2952:2048_1920x0_80_0_0_14a662915bccf8bf485ee8def7a24110.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, госдума рф
В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе
СРЗП предложит обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе
МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внесет в Думу законопроект, которым предлагается обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который будет проживать отдельно, на стадии развода, если родители не договорятся самостоятельно и не представят на рассмотрение суда соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
Как сообщили агентству в пресс-службе Кузнецова, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы
в четверг.
"Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно", - говорится в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время для определения порядка общения с ребенком необходим отдельный судебный процесс, занимающий длительное время, в которое зачастую может происходить отчуждение ребенка от родителя, проживающего отдельно.
По мнению автора проекта, принятие данной инициативы обяжет суд решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода, и данная мера должна помочь избежать ситуации, когда родитель, с которым суд определил проживание несовершеннолетних детей после развода, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками, а также поможет выбрать вариант, наиболее учитывающий интересы ребенка, которые, помимо прочего, заключаются и в том, чтобы при разводе связь ребенка не нарушалась с обоими родителями и ближайшими родственниками.
"Благодаря моему законопроекту отдельно проживающий родитель - в 95% случаев это отец - сможет добиться установления порядка общения с ребенком сразу при разводе. Не ждать отдельного судебного решения через год, в течение которого зачастую происходит отчуждение и настраивание ребенка против него. Мы должны защищать права наших детей на отцовское воспитание и связь поколений. Это традиционная духовная ценность", - сообщил РИА Новости Кузнецов.