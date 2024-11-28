https://ria.ru/20241128/gosduma-1986122395.html

В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе

В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе - РИА Новости, 28.11.2024

В ГД предложат обязать суд решать вопросы о контактах детей при разводе

Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внесет в Думу законопроект, которым предлагается обязать суд решать вопрос о порядке... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T01:17

2024-11-28T01:17

2024-11-28T01:17

общество

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/16/1979267379_0:85:3490:2048_1920x0_80_0_0_8f9d41005be0d28fcdd80d3f5887a9bc.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы Дмитрий Кузнецов ("Справедливая Россия - За правду") внесет в Думу законопроект, которым предлагается обязать суд решать вопрос о порядке общения детей до 18 лет с родителем, который будет проживать отдельно, на стадии развода, если родители не договорятся самостоятельно и не представят на рассмотрение суда соглашение о месте жительства ребенка и порядке общения с ним, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Как сообщили агентству в пресс-службе Кузнецова, соответствующий законопроект будет внесен на рассмотрение Госдумы в четверг. "Законопроектом предлагается дополнить статью 24 Семейного кодекса Российской Федерации положением о том, что при разводе супругов суд обязан определить порядок общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно", - говорится в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что в настоящее время для определения порядка общения с ребенком необходим отдельный судебный процесс, занимающий длительное время, в которое зачастую может происходить отчуждение ребенка от родителя, проживающего отдельно. По мнению автора проекта, принятие данной инициативы обяжет суд решать вопрос о порядке общения несовершеннолетних детей с родителем, который будет проживать отдельно, уже на стадии развода, и данная мера должна помочь избежать ситуации, когда родитель, с которым суд определил проживание несовершеннолетних детей после развода, препятствует общению с другим родителем и ближайшими родственниками, а также поможет выбрать вариант, наиболее учитывающий интересы ребенка, которые, помимо прочего, заключаются и в том, чтобы при разводе связь ребенка не нарушалась с обоими родителями и ближайшими родственниками. "Благодаря моему законопроекту отдельно проживающий родитель - в 95% случаев это отец - сможет добиться установления порядка общения с ребенком сразу при разводе. Не ждать отдельного судебного решения через год, в течение которого зачастую происходит отчуждение и настраивание ребенка против него. Мы должны защищать права наших детей на отцовское воспитание и связь поколений. Это традиционная духовная ценность", - сообщил РИА Новости Кузнецов.

https://ria.ru/20241126/gosduma-1985791021.html

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301656.html

https://ria.ru/20241120/nastavniki-1984801896.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, госдума рф