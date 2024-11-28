https://ria.ru/20241128/gosduma-1986119820.html

В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам - РИА Новости, 28.11.2024

В ГД внесут проект о повышении размера страхового возмещения по вкладам

Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T00:22

2024-11-28T00:22

2024-11-28T00:22

ярослав нилов

госдума рф

экономика

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/17/1922924691_0:193:3298:2048_1920x0_80_0_0_ea9cbd054078d4449eeff45320fc24f1.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с председателем комитета ГД по соцполитике Ярославом Ниловым в четверг внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об увеличении с 1,4 до 3 миллионов рублей максимального размера страхового возмещения по банковским вкладам, документ есть в распоряжении РИА Новости. "С учетом изложенного законопроектом предлагается внести изменения в статью 11 Федерального закона "О страховании вкладов в банках Российской Федерации", согласно которым максимальный размер страхового возмещения по вкладам в банках увеличивается с 1,4 млн до 3 млн рублей", - говорится в пояснительной записке к законопроекту. По словам Нилова, сегодняшний предел застрахованной суммы на уровне 1,4 миллиона рублей был установлен 10 лет назад, в настоящее время для укрепления уровня доверия к банковской системе его нужно пересматривать. "С инициативой увеличить страховое возмещение по долгосрочным вкладам с целью привлечения денег населения в банковскую систему в апреле 2024 года выступал и Банк России. По мнению регулятора, это поможет сдержать инфляцию", - отмечается в пояснительной записке.

https://ria.ru/20241105/vklady-1981866133.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ярослав нилов, госдума рф, экономика