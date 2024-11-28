https://ria.ru/20241128/gosduma--1986127413.html

Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе - РИА Новости, 28.11.2024

Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

Новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T04:02

2024-11-28T04:02

2024-11-28T04:02

артем метелев (депутат)

анна кузнецова

госдума рф

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/11/1978506005_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_ce72e5466b632a1cbf6a07a3747764d1.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода, Госдума рассмотрит в декабре в первом чтении, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат ГД Игорь Антропенко (ЕР). Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов. "Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в декабре", - сказал Антропенко. По данным Метелева, Россия входит в топ-3 стран по числу бракоразводных процессов: на десять браков приходится семь разводов. "В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. При этом стоит только задуматься, как много семей можно было бы спасти. Для этого порой нужна поддержка и помощь специалиста, например, психолога. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять всё на свои места и даёт дополнительные возможности для примирения", - сказал он РИА Новости. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить им срок для примирения в пределах трех месяцев. Проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры при расторжении брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей. Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев. Принятие законопроекта позволит укрепить институт брака и снизить число разводов семей с детьми, отмечают авторы.

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985304045.html

https://ria.ru/20241018/razvod-1978630539.html

https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301656.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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артем метелев (депутат), анна кузнецова, госдума рф, общество