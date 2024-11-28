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Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе - РИА Новости, 28.11.2024
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04:02 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gosduma--1986127413.html
Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе
Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе - РИА Новости, 28.11.2024
Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе
Новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T04:02
2024-11-28T04:02
артем метелев (депутат)
анна кузнецова
госдума рф
общество
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода, Госдума рассмотрит в декабре в первом чтении, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат ГД Игорь Антропенко (ЕР). Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов. "Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в декабре", - сказал Антропенко. По данным Метелева, Россия входит в топ-3 стран по числу бракоразводных процессов: на десять браков приходится семь разводов. "В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. При этом стоит только задуматься, как много семей можно было бы спасти. Для этого порой нужна поддержка и помощь специалиста, например, психолога. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять всё на свои места и даёт дополнительные возможности для примирения", - сказал он РИА Новости. В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить им срок для примирения в пределах трех месяцев. Проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры при расторжении брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей. Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев. Принятие законопроекта позволит укрепить институт брака и снизить число разводов семей с детьми, отмечают авторы.
https://ria.ru/20241123/gosduma-1985304045.html
https://ria.ru/20241018/razvod-1978630539.html
https://ria.ru/20241123/gosduma-1985301656.html
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артем метелев (депутат), анна кузнецова, госдума рф, общество
Артем Метелев (депутат), Анна Кузнецова, Госдума РФ, Общество
Госдума изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

ГД в декабре изучит проект об обязательной консультации психолога при разводе

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкФойе Государственной Думы РФ
Фойе Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Новую редакцию законопроекта, согласно которому пары, имеющие несовершеннолетних детей, должны пройти консультации у семейного психолога в случае развода, Госдума рассмотрит в декабре в первом чтении, сообщил РИА Новости один из авторов инициативы, депутат ГД Игорь Антропенко (ЕР).
Соавторами законопроекта выступили вице-спикер ГД Анна Кузнецова, глава комитета ГД по молодежной политике Артем Метелев, сенатор РФ Дмитрий Перминов.
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"Законопроект будет рассмотрен в первом чтении в декабре", - сказал Антропенко.
По данным Метелева, Россия входит в топ-3 стран по числу бракоразводных процессов: на десять браков приходится семь разводов.
"В нашей стране очень легко развестись, просто подать электронное заявление. При этом стоит только задуматься, как много семей можно было бы спасти. Для этого порой нужна поддержка и помощь специалиста, например, психолога. В таком вопросе спешка только вредит, а время, наоборот, помогает расставлять всё на свои места и даёт дополнительные возможности для примирения", - сказал он РИА Новости.
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В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что действующим семейным законодательством предусматривается, что суд при рассмотрении дела о расторжении брака при отсутствии согласия одного из супругов на расторжение брака вправе принять меры к примирению супругов и назначить им срок для примирения в пределах трех месяцев.
Проектом федерального закона вводится обязанность суда применить указанные меры при расторжении брака супругами, имеющими общих несовершеннолетних детей.
Законопроект не влечет излишнего вмешательства государства в жизнь семьи: в случае отказа от реализации мер по примирению или недостижения их целей, брак будет расторгнут по истечении трех месяцев. Принятие законопроекта позволит укрепить институт брака и снизить число разводов семей с детьми, отмечают авторы.
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