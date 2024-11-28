Во льдах нашли затерянный город времен Холодной войны
EO: экспедиция NASA нашла в Гренландии заброшенный город времен Холодной войны
© National ArchivesАмериканская база Camp Century в Гренландии. 1966 год
© National Archives
Американская база Camp Century в Гренландии. 1966 год. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые NASA обнаружили заброшенный "город" времен Холодной войны, погребенный под толщей льда, результаты исследования опубликовал портал NASA Earth Observatory.
Речь идет об американской базе под названием Camp Century, также известной как "город подо льдом".
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Лагерь был случайно найден в апреле 2024 года в ходе экспедиции по изучению толщины ледяных щитов на севере Гренландии с помощью радара, который позволил получить детальную сигнатуру базы.
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"Мы искали ледовое ложе и обнаружили Camp Century", — рассказал специалист по криосфере в Лаборатории реактивного движения NASA Алекс Гарднер.
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По словам экспертов, они не пытались целенаправленно найти военную базу, но полученные сведения помогут получить больше информации о толщине ледяных щитов в том районе несмотря на то, что интерпретация полученных данных может быть сложной.
Camp Century, также известный как "город подо льдом", является реликтом Холодной войны. Инженерный корпус армии США построил военную базу в 1959 году, проложив сеть туннелей в приповерхностном слое ледяного покрова. После того, как базу забросили в 1967 году, снег и лед продолжали накапливаться, и прочные конструкции, связанные с объектом, теперь оказались, по меньшей мере, на 30 метров ниже поверхности.