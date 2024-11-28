Рейтинг@Mail.ru
Во льдах нашли затерянный город времен Холодной войны - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег Наука 2021январь - РИА Новости, 1920, 14.10.2019
Наука
 
03:15 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gorod-1986125793.html
Во льдах нашли затерянный город времен Холодной войны
Во льдах нашли затерянный город времен Холодной войны - РИА Новости, 28.11.2024
Во льдах нашли затерянный город времен Холодной войны
Ученые NASA обнаружили заброшенный "город" времен Холодной войны, погребенный под толщей льда, результаты исследования опубликовал портал NASA Earth... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T03:15
2024-11-28T03:15
наука
гренландия
сша
наса
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986125428_0:960:2049:2112_1920x0_80_0_0_dd830133a5b4ed8ae34fea6c03a053dc.jpg
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые NASA обнаружили заброшенный "город" времен Холодной войны, погребенный под толщей льда, результаты исследования опубликовал портал NASA Earth Observatory.Речь идет об американской базе под названием Camp Century, также известной как "город подо льдом".Лагерь был случайно найден в апреле 2024 года в ходе экспедиции по изучению толщины ледяных щитов на севере Гренландии с помощью радара, который позволил получить детальную сигнатуру базы."Мы искали ледовое ложе и обнаружили Camp Century", — рассказал специалист по криосфере в Лаборатории реактивного движения NASA Алекс Гарднер.По словам экспертов, они не пытались целенаправленно найти военную базу, но полученные сведения помогут получить больше информации о толщине ледяных щитов в том районе несмотря на то, что интерпретация полученных данных может быть сложной.Camp Century, также известный как "город подо льдом", является реликтом Холодной войны. Инженерный корпус армии США построил военную базу в 1959 году, проложив сеть туннелей в приповерхностном слое ледяного покрова. После того, как базу забросили в 1967 году, снег и лед продолжали накапливаться, и прочные конструкции, связанные с объектом, теперь оказались, по меньшей мере, на 30 метров ниже поверхности.
https://ria.ru/20241107/yupiter-1982344481.html
https://ria.ru/20240429/korabl-1942982181.html
https://ria.ru/20241123/kosmos-1985303923.html
гренландия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986125428_0:768:2049:2304_1920x0_80_0_0_c03cae55d252055577adb2ba3db25429.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
гренландия, сша, наса
Наука, Гренландия, США, НАСА
Во льдах нашли затерянный город времен Холодной войны

EO: экспедиция NASA нашла в Гренландии заброшенный город времен Холодной войны

© National ArchivesАмериканская база Camp Century в Гренландии. 1966 год
Американская база Camp Century в Гренландии. 1966 год - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© National Archives
Американская база Camp Century в Гренландии. 1966 год. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Ученые NASA обнаружили заброшенный "город" времен Холодной войны, погребенный под толщей льда, результаты исследования опубликовал портал NASA Earth Observatory.
Речь идет об американской базе под названием Camp Century, также известной как "город подо льдом".
Фотография Юпитера, переданная зондом NASA Юнона - РИА Новости, 1920, 07.11.2024
Получены впечатляющие фото Юпитера
7 ноября, 07:16
Лагерь был случайно найден в апреле 2024 года в ходе экспедиции по изучению толщины ледяных щитов на севере Гренландии с помощью радара, который позволил получить детальную сигнатуру базы.
«
"Мы искали ледовое ложе и обнаружили Camp Century", — рассказал специалист по криосфере в Лаборатории реактивного движения NASA Алекс Гарднер.
Археолог изучает корму затонувшего после пожара в 1495 году у берегов Швеции датского боевого корабля Грибсхунден - РИА Новости, 1920, 29.04.2024
Раскрыта тайна затонувшего корабля с немецкими наемниками
29 апреля, 04:58
По словам экспертов, они не пытались целенаправленно найти военную базу, но полученные сведения помогут получить больше информации о толщине ледяных щитов в том районе несмотря на то, что интерпретация полученных данных может быть сложной.
Camp Century, также известный как "город подо льдом", является реликтом Холодной войны. Инженерный корпус армии США построил военную базу в 1959 году, проложив сеть туннелей в приповерхностном слое ледяного покрова. После того, как базу забросили в 1967 году, снег и лед продолжали накапливаться, и прочные конструкции, связанные с объектом, теперь оказались, по меньшей мере, на 30 метров ниже поверхности.
Квинтет Стефана — группа из пяти галактик в созвездии Пегаса. Это самое большое на сегодняшний день изображение телескопа Джеймс Уэбб, оно собрано из 1000 отдельных файлов - РИА Новости, 1920, 23.11.2024
Ученые зафиксировали мощную ударную волну от столкновения галактик
23 ноября, 02:25
 
НаукаГренландияСШАНАСА
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала