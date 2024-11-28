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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:08 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gorlovka-1986342884.html
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 28.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:08
2024-11-28T23:08
специальная военная операция на украине
горловка
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
нато
россия
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них - кассетного типа. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html
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горловка
донецкая народная республика
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горловка, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины, нато, россия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами

Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР натовскими снарядами

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкСтела на въезде в Горловку Донецкой области
Стела на въезде в Горловку Донецкой области - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Стела на въезде в Горловку Донецкой области. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.
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По данным представительства, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них - кассетного типа.
Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы УкраиныНАТОРоссия
 
 
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