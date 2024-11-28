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Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами - РИА Новости, 28.11.2024
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:08
2024-11-28T23:08
2024-11-28T23:08
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ДОНЕЦК, 28 ноя - РИА Новости. Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР "натовскими" снарядами калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 22.20 - населенный пункт Катериновка - населенный пункт Горловка (Никитовский район): три снаряда калибра 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. По данным представительства, ВСУ с начала суток выпустили по Горловке не менее 16 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, шесть из них - кассетного типа. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Украина, СЦКК, Вооруженные силы Украины, НАТО, Россия
Украинские войска обстреляли Горловку натовскими снарядами
Украинские войска обстреляли Горловку в ДНР натовскими снарядами