Константинов назвал дату утверждения нового гимна Крыма
Константинов заявил, что новый гимн Крыма будет утвержден к 30 июня 2025 года
© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Новый гимн Крыма будет утвержден после проведенного конкурса к 30 июня 2025 года, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии. Он отмечал, что идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры, в особенности композитора и поэта Олега Газманова.
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"Депутаты госсовета Крыма утвердили положение о проведении творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма... Конкурс проводится в два этапа. На первом из них, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, все желающие направляют заявки и проекты. На втором этапе — с 1 июня по 30 июня 2025 года — конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем победитель", – написал Константинов в Telegram-канале.
В конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, авторские коллективы. Они могут представить один или несколько вариантов музыки и текста в коротком и полном вариантах. Оценивать конкурсные работы будет комиссия, состоящая из представителей парламента, министерства культуры Крыма, творческих и общественных союзов, а также видных деятелей искусств, культуры, композиторов, поэтов, духовенства, написал он.
По его словам, уже поступили десятки различных предложений от крымчан, жителей и коллективов из других регионов страны с вариантами нового гимна. Константинов подчеркнул, что в новом варианте гимна должен быть отражен "главный символ времени — борьбу крымчан за свою идентичность и стремление вернуться на историческую Родину, развитие полуострова в составе России".
Существующий гимн был принят в результате конкурса и утвержден решением Верховной рады Автономной республики Крым в 2000 году, а после возвращения Крыма в состав России утвержден законом №13 республики Крым от 4 июня 2014 года. Текст гимна содержит 54 слова, утвержденный оркестро-хоровой вариант исполнения длится около 2 минут.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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