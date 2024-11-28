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Константинов назвал дату утверждения нового гимна Крыма - РИА Новости, 28.11.2024
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13:48 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/gimn-1986212877.html
Константинов назвал дату утверждения нового гимна Крыма
Константинов назвал дату утверждения нового гимна Крыма - РИА Новости, 28.11.2024
Константинов назвал дату утверждения нового гимна Крыма
Новый гимн Крыма будет утвержден после проведенного конкурса к 30 июня 2025 года, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:48
2024-11-28T13:48
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Новый гимн Крыма будет утвержден после проведенного конкурса к 30 июня 2025 года, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов. Ранее Константинов заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии. Он отмечал, что идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры, в особенности композитора и поэта Олега Газманова. &quot;Депутаты госсовета Крыма утвердили положение о проведении творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма... Конкурс проводится в два этапа. На первом из них, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, все желающие направляют заявки и проекты. На втором этапе — с 1 июня по 30 июня 2025 года — конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем победитель&quot;, – написал Константинов в Telegram-канале.В конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, авторские коллективы. Они могут представить один или несколько вариантов музыки и текста в коротком и полном вариантах. Оценивать конкурсные работы будет комиссия, состоящая из представителей парламента, министерства культуры Крыма, творческих и общественных союзов, а также видных деятелей искусств, культуры, композиторов, поэтов, духовенства, написал он. По его словам, уже поступили десятки различных предложений от крымчан, жителей и коллективов из других регионов страны с вариантами нового гимна. Константинов подчеркнул, что в новом варианте гимна должен быть отражен "главный символ времени — борьбу крымчан за свою идентичность и стремление вернуться на историческую Родину, развитие полуострова в составе России". Существующий гимн был принят в результате конкурса и утвержден решением Верховной рады Автономной республики Крым в 2000 году, а после возвращения Крыма в состав России утвержден законом №13 республики Крым от 4 июня 2014 года. Текст гимна содержит 54 слова, утвержденный оркестро-хоровой вариант исполнения длится около 2 минут. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
https://ria.ru/20241128/peregovory-1986142481.html
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россия, украина, севастополь, владимир константинов, олег газманов, владимир путин, верховная рада украины, оон
Россия, Украина, Севастополь, Владимир Константинов, Олег Газманов, Владимир Путин, Верховная Рада Украины, ООН
Константинов назвал дату утверждения нового гимна Крыма

Константинов заявил, что новый гимн Крыма будет утвержден к 30 июня 2025 года

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкПредседатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024
Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Председатель Госсовета Республики Крым Владимир Константинов на ПМЭФ-2024. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 ноя - РИА Новости. Новый гимн Крыма будет утвержден после проведенного конкурса к 30 июня 2025 года, заявил председатель крымского парламента Владимир Константинов.
Ранее Константинов заявил, что в Крыму будет создана рабочая группа по подготовке нового гимна республики, так как старый не отражает современные реалии. Он отмечал, что идея создания нового гимна Крыма заинтересовала деятелей культуры, в особенности композитора и поэта Олега Газманова.
«

"Депутаты госсовета Крыма утвердили положение о проведении творческого конкурса на лучший проект государственного гимна Крыма... Конкурс проводится в два этапа. На первом из них, который пройдет с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года, все желающие направляют заявки и проекты. На втором этапе — с 1 июня по 30 июня 2025 года — конкурсной комиссией оцениваются поступившие работы, определяются финалисты, а затем победитель", – написал Константинов в Telegram-канале.

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В конкурсе могут принимать участие профессиональные и самодеятельные композиторы и поэты, авторские коллективы. Они могут представить один или несколько вариантов музыки и текста в коротком и полном вариантах. Оценивать конкурсные работы будет комиссия, состоящая из представителей парламента, министерства культуры Крыма, творческих и общественных союзов, а также видных деятелей искусств, культуры, композиторов, поэтов, духовенства, написал он.
По его словам, уже поступили десятки различных предложений от крымчан, жителей и коллективов из других регионов страны с вариантами нового гимна. Константинов подчеркнул, что в новом варианте гимна должен быть отражен "главный символ времени — борьбу крымчан за свою идентичность и стремление вернуться на историческую Родину, развитие полуострова в составе России".
Существующий гимн был принят в результате конкурса и утвержден решением Верховной рады Автономной республики Крым в 2000 году, а после возвращения Крыма в состав России утвержден законом №13 республики Крым от 4 июня 2014 года. Текст гимна содержит 54 слова, утвержденный оркестро-хоровой вариант исполнения длится около 2 минут.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма закрыт окончательно.
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РоссияУкраинаСевастопольВладимир КонстантиновОлег ГазмановВладимир ПутинВерховная Рада УкраиныООН
 
 
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