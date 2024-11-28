https://ria.ru/20241128/germaniya-1986126430.html

Власти Берлина отказали в ВНЖ российским журналистам

Власти Берлина отказали в ВНЖ российским журналистам - РИА Новости, 28.11.2024

Власти Берлина отказали в ВНЖ российским журналистам

Власти Берлина отказывают в ВНЖ трем сотрудникам российских СМИ и одному россиянину, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня", заявил РИА Новости... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T03:31

2024-11-28T03:31

2024-11-28T09:54

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БЕРЛИН, 28 ноя — РИА Новости. Власти Берлина отказывают в ВНЖ трем сотрудникам российских СМИ и одному россиянину, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня", заявил РИА Новости представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате немецкой столицы, хотя ранее МИД ФРГ утверждал, что аккредитованные российские журналисты могут работать в Германии.Собеседник сослался на ответ земельного ведомства по вопросам миграции Берлина, которое находится в ведении департамента. В нем упоминается гражданин Бразилии — аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех сотрудников российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение утвердила первая судебная инстанция, оно находится на рассмотрении высшего административного суда.В качестве обоснования ведомство указывает на то, что RT, к которой относится и Ruptly, якобы распространяет "дезинформацию и пропаганду с целью дискредитации так называемого Запада и ЕС" и "угрожает интересам ФРГ" путем дальнейшего пребывания в стране. Также ведомство сослалось на десятый пакет санкций ЕС от 25 февраля 2023 года и формулировку первой судебной инстанции. Та, в свою очередь, опиралась на оценку Федерального ведомства по защите конституции (контрразведка ФРГ), согласно которой некоторые российские СМИ якобы хотят "поставить под угрозу демократический дискурс" и "подорвать доверие населения к демократическим процессам"."Второе извещение касалось российской семейной пары — господина и госпожи "Х", он — глава немецкого представительства информационного агентства "Россия сегодня" (также попавшего под вышеупомянутый десятый пакет санкций ЕС). Основное разбирательство все еще продолжается в административном суде Берлина", — говорится в ответе.При этом ведомство допускает неточность — сейчас в Германии нет действующих сотрудников "России сегодня", кто получал бы уведомления о непродлении временного разрешения на проживание, уточнили РИА Новости в пресс-службе медиагруппы.Один из бывших сотрудников, который не работает в "России сегодня" с февраля этого года, сообщил РИА Новости, что, действительно, в сентябре получил такое уведомление, но на тот момент уже не работал в медиагруппе.Также в ответе упомянуто о непродлении ВНЖ корреспонденту и оператору Первого канала, которое датируется 22 ноября 2024 года. Данное решение в департаменте обосновали девятым пакетом антироссийских санкций от декабря 2022-го.Ведомство указало, что во всех перечисленных случаях с юридической точки зрения речь идет об отказе в выдаче вида на жительство, а не о высылке. При этом оно не уточнило, что это фактически означает запрет на трудовую деятельность в Германии, что в сумме равнозначно высылке из страны.В среду Первый канал сообщил, что власти ФРГ закрывают его немецкое бюро, а корреспондент и оператор должны покинуть страну в первой половине декабря. Подчеркивалось, что это наказание за правду и профессионализм.В качестве зеркальной меры МИД России обязал журналистов немецкого вещателя ARD покинуть страну.За последнее время ЕС ввел санкции против некоторых крупных российских СМИ, запретив их вещание на территории Евросоюза. Глава Европейской федерации журналистов Рикардо Гутьеррес отмечал, что запрет деятельности российских СМИ в Евросоюзе создал опасный прецедент, который несет угрозу свободе прессы. МИД России называл санкции против российских средств массовой информации пренебрежением обязательствами в обеспечении плюрализма СМИ.

https://ria.ru/20241127/putin-1986080023.html

https://ria.ru/20241022/sanktsii-1979335307.html

https://ria.ru/20241127/peskov-1986104167.html

https://ria.ru/20241123/zapad-1985336538.html

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германия, евросоюз, берлин (город), в мире