https://ria.ru/20241128/genkonsulstvo-1986309108.html
Генконсульство России в Познани прекратило работу
Генконсульство России в Познани прекратило работу - РИА Новости, 28.11.2024
Генконсульство России в Познани прекратило работу
Генеральное консульство России в Познани прекратило работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:32
2024-11-28T18:32
2024-11-28T18:53
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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство России в Познани прекратило работу, передает корреспондент РИА Новости. В конце октября министр иностранных дел Польши Сикорский отозвал согласие на работу консульства. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. При этом никаких доказательств он не привел. Позднее Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся генконсульства в Гданьске и Кракове.В четверг консульство в Познани официально прекратило свою работу. Его сотрудники под звуки российского гимна спустили с флагштока государственный флаг. Ранее с ворот у входа в консульство сняли табличку. Посол в Польше Сергей Андреев пояснил РИА Новости, что россияне и поляки теперь смогут обращаться в другие российские консульские учреждения. "У нас нет жесткой территориальной привязки. Те граждане, которые ранее пользовались услугами нашего генерального консульства в Познани, смогут обращаться в консульский отдел посольства в Варшаве или в генеральные консульства в Гданьске и Кракове", — подчеркнул он.Андреев отметил, что прекратившее работу консульство в Познани было открыто в 1946 году и с перерывами просуществовало почти 70 лет.
https://ria.ru/20241128/polsha-1986285583.html
https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей андреев, радослав сикорский, мария захарова, россия, познань
В мире, Сергей Андреев, Радослав Сикорский, Мария Захарова, Россия, Познань
Генконсульство России в Познани прекратило работу
Генконсульство России в Познани прекратило работу, под звуки гимна спустили флаг
ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство России в Познани прекратило работу, передает корреспондент РИА Новости.
В конце октября министр иностранных дел Польши Сикорский отозвал согласие на работу консульства. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. При этом никаких доказательств он не привел. Позднее Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся генконсульства в Гданьске и Кракове.
В четверг консульство в Познани официально прекратило свою работу. Его сотрудники под звуки российского гимна спустили с флагштока государственный флаг.
Ранее с ворот у входа в консульство сняли табличку.
Посол в Польше Сергей Андреев
пояснил РИА Новости, что россияне и поляки теперь смогут обращаться в другие российские консульские учреждения.
«
"У нас нет жесткой территориальной привязки. Те граждане, которые ранее пользовались услугами нашего генерального консульства в Познани, смогут обращаться в консульский отдел посольства в Варшаве или в генеральные консульства в Гданьске и Кракове", — подчеркнул он.
Андреев отметил, что прекратившее работу консульство в Познани было открыто в 1946 году и с перерывами просуществовало почти 70 лет.