https://ria.ru/20241128/genkonsulstvo-1986309108.html

Генконсульство России в Познани прекратило работу

Генконсульство России в Познани прекратило работу - РИА Новости, 28.11.2024

Генконсульство России в Познани прекратило работу

Генеральное консульство России в Познани прекратило работу, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:32

2024-11-28T18:32

2024-11-28T18:53

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ВАРШАВА, 28 ноя — РИА Новости. Генеральное консульство России в Познани прекратило работу, передает корреспондент РИА Новости. В конце октября министр иностранных дел Польши Сикорский отозвал согласие на работу консульства. Трех работающих там дипломатов признали "нежелательными лицами". По словам главы МИД, это решение якобы связано с задержанием диверсанта, планировавшего поджоги во Вроцлаве. При этом никаких доказательств он не привел. Позднее Сикорский пригрозил закрыть оставшиеся генконсульства в Гданьске и Кракове.В четверг консульство в Познани официально прекратило свою работу. Его сотрудники под звуки российского гимна спустили с флагштока государственный флаг. Ранее с ворот у входа в консульство сняли табличку. Посол в Польше Сергей Андреев пояснил РИА Новости, что россияне и поляки теперь смогут обращаться в другие российские консульские учреждения. "У нас нет жесткой территориальной привязки. Те граждане, которые ранее пользовались услугами нашего генерального консульства в Познани, смогут обращаться в консульский отдел посольства в Варшаве или в генеральные консульства в Гданьске и Кракове", — подчеркнул он.Андреев отметил, что прекратившее работу консульство в Познани было открыто в 1946 году и с перерывами просуществовало почти 70 лет.

https://ria.ru/20241128/polsha-1986285583.html

https://ria.ru/20241119/sikorskiy-1984649291.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, сергей андреев, радослав сикорский, мария захарова, россия, познань