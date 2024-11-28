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ГД рассмотрит проект о пенсиях по инвалидности участникам боевых действий - РИА Новости, 28.11.2024
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22:10 28.11.2024 (обновлено: 22:24 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/gd-1986338383.html
ГД рассмотрит проект о пенсиях по инвалидности участникам боевых действий
ГД рассмотрит проект о пенсиях по инвалидности участникам боевых действий - РИА Новости, 28.11.2024
ГД рассмотрит проект о пенсиях по инвалидности участникам боевых действий
Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается предоставление для граждан России, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:10
2024-11-28T22:24
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается предоставление для граждан России, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и ставших инвалидами вследствие увечья, заболевания, полученных в боевых действиях, право на получение пенсии по инвалидности, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предусматривается предоставление указанной категории граждан права на государственное пенсионное обеспечение соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" в виде пенсии по инвалидности", - сказано в пояснительной записке к документу. В настоящее время таким лицам, ставшим инвалидами, назначается страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности в общем порядке независимо от причины инвалидности. В документе отмечается, что предоставление такого пенсионного обеспечения будет осуществляться при наличии гражданства РФ на день установления государственной пенсии по инвалидности (принадлежность к гражданству какого-либо государства на момент участия в боевых действиях значения не имеет). Также законопроектом предусматривается предоставление этой категории граждан права на одновременное получение двух пенсий: им может быть установлена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости либо пенсия по инвалидности и пенсия за выслугу лет. "Для обеспечения назначения государственного пенсионного обеспечения указанной категории граждан в беззаявительном порядке потребуется доработка ЕЦП. В этой связи законопроектом предусмотрен особый порядок вступления его положений в силу - по истечении 180 дней после дня официального опубликования федерального закона", - сказано в документе.
https://ria.ru/20241127/zakonotvorchestvo-1986041139.html
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общество, россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, госдума рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Донецкая Народная Республика, Луганская Народная Республика, Госдума РФ
ГД рассмотрит проект о пенсиях по инвалидности участникам боевых действий

Кабмин внес в ГД проект о пенсиях по инвалидности участникам боевых действий

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной Думы РФ на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект, которым предусматривается предоставление для граждан России, принимавших участие в боевых действиях в составе ВС ДНР, Народной милиции ЛНР, воинских формирований и органов ДНР и ЛНР с 11 мая 2014 года и ставших инвалидами вследствие увечья, заболевания, полученных в боевых действиях, право на получение пенсии по инвалидности, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предусматривается предоставление указанной категории граждан права на государственное пенсионное обеспечение соответствии с ФЗ от 15 декабря 2001 г. № 166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ" в виде пенсии по инвалидности", - сказано в пояснительной записке к документу.
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В настоящее время таким лицам, ставшим инвалидами, назначается страховая пенсия по инвалидности или социальная пенсия по инвалидности в общем порядке независимо от причины инвалидности.
В документе отмечается, что предоставление такого пенсионного обеспечения будет осуществляться при наличии гражданства РФ на день установления государственной пенсии по инвалидности (принадлежность к гражданству какого-либо государства на момент участия в боевых действиях значения не имеет).
Также законопроектом предусматривается предоставление этой категории граждан права на одновременное получение двух пенсий: им может быть установлена пенсия по инвалидности и страховая пенсия по старости либо пенсия по инвалидности и пенсия за выслугу лет.
"Для обеспечения назначения государственного пенсионного обеспечения указанной категории граждан в беззаявительном порядке потребуется доработка ЕЦП. В этой связи законопроектом предусмотрен особый порядок вступления его положений в силу - по истечении 180 дней после дня официального опубликования федерального закона", - сказано в документе.
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