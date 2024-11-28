https://ria.ru/20241128/gabtu-1986134780.html

Фигуранты дела экс-главы службы утилизации ГАБТУ оформили явки с повинной

Фигуранты дела экс-главы службы утилизации ГАБТУ оформили явки с повинной - РИА Новости, 28.11.2024

Фигуранты дела экс-главы службы утилизации ГАБТУ оформили явки с повинной

Предполагаемые взяткодатели по уголовному делу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T06:52

2024-11-28T06:52

2024-11-28T06:52

юлия нитченко

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/06/1971056993_0:361:2999:2048_1920x0_80_0_0_955874fc24ab43d61e05e3fea7ae7a5b.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Предполагаемые взяткодатели по уголовному делу бывшего начальника службы утилизации Главного автобронетанкового управления (ГАБТУ) Минобороны России полковника Ильи Тимофеева оформили явки с повинной, сообщила РИА Новости адвокат Юлия Нитченко, представляющая в суде интересы Тимофеева. "Явки с повинной были оформлены спустя восемь месяцев после возбуждении уголовного дела и после задержания взяткодателей, что нарушает условия прекращения уголовного дела по статье о даче взятки", - сказала адвокат. Нитченко сообщила, что речь идет о директоре "Самаравзрывтехнология" (СВТ) Терентьеве и сотрудников компании "Спецтехника" по фамилиям Канительщиков и Скорик. Вторая компания также фигурирует в уголовном деле Тимофеева. По словам адвоката, через "Спецтехнику" проходила взятка, которую вменяют ее подзащитному. Изначально данные лица давали другие показания, но затем изменили их. "Мы можем только предполагать, что на них оказывали давление и они кардинально поменяли показания, что взятка предполагалась для Тимофеева. Переписки подтверждают другое. Согласно им, взятка предназначалась для "Спецтехники", - заключила она. После того как мужчины изменили свои показания, в отношении них прекратили уголовные дела о даче взятки. Согласно обвинительному заключению, оглашенному в суде, Тимофеев требовал взятку от НПП "Самаравзрывтехнология" за общее покровительство и подписание необходимых бумаг. Компания занималась демилитаризацией списанной бронетехники. Сумма вменяемой взятки, согласно материалам дела, составила 2 миллиона 961 тысячу 800 рублей. Тимофеев вину не признает.

https://ria.ru/20241125/rostov-1985631676.html

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юлия нитченко, министерство обороны рф (минобороны рф)