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Послу России в ФРГ заявили протест - РИА Новости, 28.11.2024
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17:07 28.11.2024 (обновлено: 17:40 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/frg-1986278121.html
Послу России в ФРГ заявили протест
Послу России в ФРГ заявили протест - РИА Новости, 28.11.2024
Послу России в ФРГ заявили протест
Посол России в Берлине Сергей Нечаев в четверг был вызван в МИД Германии, где ему заявили протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:07
2024-11-28T17:40
в мире
россия
ard
германия
берлин (город)
бразилия
мария захарова
сергей нечаев (дипломат)
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев в четверг был вызван в МИД Германии, где ему заявили протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства медиагруппы ФРГ ARD/WDR, сообщило журналистам посольство РФ в Германии.В четверг о вызове посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD сообщила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок."Двадцать восьмого ноября 2024 года посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR. При этом особо подчеркивалось, что федеральное правительство и МИД ФРГ не имеют отношения к решению земельного ведомства Берлина по вопросам миграции, принятому в рамках его исключительной компетенции", - говорится в сообщении.В посольстве отметили, что российская сторона отвергла претензии германской стороны как безосновательные."Обратили внимание, что предпринятые Москвой шаги носят сугубо ответный характер на недружественные действия германских властей, запретивших пребывание и осуществление журналистской деятельности на территории Германии двух корреспондентов "Первого канала" российского телевидения", - пояснили в диппредставительстве.В посольстве подчеркнули, что сути проблемы не меняет, какое конкретно ведомство ФРГ приняло решение, грубо попирающее права и свободы российских журналистов и делающее невозможным их дальнейшее пребывание в Германии."Проблему создали не мы. Москва действует строго на основе принципа взаимности, корпункт ARD/WDR в российской столице не закрыт", - добавили в посольстве РФ.Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева сообщила в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в виде на жительство (ВНЖ) трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
https://ria.ru/20241127/peskov-1986104167.html
https://ria.ru/20241127/akkreditatsiya-1986021719.html
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в мире, россия, ard, германия, берлин (город), бразилия, мария захарова, сергей нечаев (дипломат)
В мире, Россия, ARD, Германия, Берлин (город), Бразилия, Мария Захарова, Сергей Нечаев (дипломат)
Послу России в ФРГ заявили протест

Послу России в ФРГ заявили протест из-за лишения аккредитации двух журналистов

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. Посол России в Берлине Сергей Нечаев в четверг был вызван в МИД Германии, где ему заявили протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства медиагруппы ФРГ ARD/WDR, сообщило журналистам посольство РФ в Германии.
В четверг о вызове посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD сообщила глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
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"Двадцать восьмого ноября 2024 года посол России был вызван в МИД ФРГ, где ему был заявлен протест в связи с лишением аккредитации двух сотрудников московского представительства немецкой медиагруппы ARD/WDR. При этом особо подчеркивалось, что федеральное правительство и МИД ФРГ не имеют отношения к решению земельного ведомства Берлина по вопросам миграции, принятому в рамках его исключительной компетенции", - говорится в сообщении.
В посольстве отметили, что российская сторона отвергла претензии германской стороны как безосновательные.
"Обратили внимание, что предпринятые Москвой шаги носят сугубо ответный характер на недружественные действия германских властей, запретивших пребывание и осуществление журналистской деятельности на территории Германии двух корреспондентов "Первого канала" российского телевидения", - пояснили в диппредставительстве.
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В посольстве подчеркнули, что сути проблемы не меняет, какое конкретно ведомство ФРГ приняло решение, грубо попирающее права и свободы российских журналистов и делающее невозможным их дальнейшее пребывание в Германии.
"Проблему создали не мы. Москва действует строго на основе принципа взаимности, корпункт ARD/WDR в российской столице не закрыт", - добавили в посольстве РФ.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева сообщила в эфире, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в виде на жительство (ВНЖ) трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
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