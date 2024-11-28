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МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD - РИА Новости, 28.11.2024
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13:52 28.11.2024 (обновлено: 14:07 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/frg-1986214045.html
МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD
МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD - РИА Новости, 28.11.2024
МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD
МИД Германии вызвал посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD, заявила журналистам глава министерства иностранных дел Германии Анналена... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T13:52
2024-11-28T14:07
германия
россия
ard
в мире
мария захарова
анналена бербок
берлин (город)
бразилия
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. МИД Германии вызвал посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD, заявила журналистам глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок."Высылка сотрудников ARD из России является неприемлемой, а обоснование этому напросто неверное и ложное. Мы решительно осуждаем это. Поэтому сегодня мы вызвали российского посла, и я хочу еще раз подчеркнуть, потому что мы уже сталкивались с этим в начале этой войны, с этой пропагандистской борьбой с ложными утверждениями, которые мы снова слышим и наблюдаем в данном случае. Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD. Это неприемлемо", - сказала Бербок на совместной пресс-конференции с ее коллегой из Новой Зеландии.Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в ВНЖ трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
https://ria.ru/20241127/peskov-1986104167.html
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германия, россия, ard, в мире, мария захарова, анналена бербок, берлин (город), бразилия
Германия, Россия, ARD, В мире, Мария Захарова, Анналена Бербок, Берлин (город), Бразилия
МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD

МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов немецкого ARD

© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. МИД Германии вызвал посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD, заявила журналистам глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Высылка сотрудников ARD из России является неприемлемой, а обоснование этому напросто неверное и ложное. Мы решительно осуждаем это. Поэтому сегодня мы вызвали российского посла, и я хочу еще раз подчеркнуть, потому что мы уже сталкивались с этим в начале этой войны, с этой пропагандистской борьбой с ложными утверждениями, которые мы снова слышим и наблюдаем в данном случае. Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD. Это неприемлемо", - сказала Бербок на совместной пресс-конференции с ее коллегой из Новой Зеландии.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Россия продумает ответ на действия ФРГ против Первого канала, заявил Песков
27 ноября, 20:51
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в ВНЖ трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
МИД назвал условия выдачи аккредитации новым сотрудникам ARD
27 ноября, 15:45
 
ГерманияРоссияARDВ миреМария ЗахароваАнналена БербокБерлин (город)Бразилия
 
 
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