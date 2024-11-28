МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов ARD
МИД ФРГ вызвал посла России из-за высылки журналистов немецкого ARD
© РИА Новости / Игорь Зарембо | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел Германии в Берлине
Здание Министерства иностранных дел Германии в Берлине. Архивное фото
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БЕРЛИН, 28 ноя - РИА Новости. МИД Германии вызвал посла РФ на фоне высылки журналистов немецкого телеканала ARD, заявила журналистам глава министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.
"Высылка сотрудников ARD из России является неприемлемой, а обоснование этому напросто неверное и ложное. Мы решительно осуждаем это. Поэтому сегодня мы вызвали российского посла, и я хочу еще раз подчеркнуть, потому что мы уже сталкивались с этим в начале этой войны, с этой пропагандистской борьбой с ложными утверждениями, которые мы снова слышим и наблюдаем в данном случае. Абсолютно неправда, что в Германии или в Европе существует какое-либо ограничение свободы прессы. Поэтому нет абсолютно никаких оснований связывать это с нынешней высылкой сотрудников ARD. Это неприемлемо", - сказала Бербок на совместной пресс-конференции с ее коллегой из Новой Зеландии.
Ранее ведущая Первого канала Валерия Кораблева в эфире сообщила, что власти Германии закрывают немецкое бюро Первого канала, а корреспондент и оператор телеканала должны будут покинуть страну в первой половине декабря. Официальный представитель МИД ФРГ Кристиан Вагнер позже заявил, что Германия не принимала мер по закрытию корпункта Первого канала в Берлине и аккредитованные российские журналисты могут и дальше работать в ФРГ, дело может заключаться в визовых порядках на земельном уровне.
Затем представитель департамента внутренних дел, цифровизации и спорта при сенате столицы ФРГ заявил РИА Новости, что власти Берлина отказывают в ВНЖ трём сотрудникам российских СМИ и одному гражданину РФ, которого связывают с медиагруппой "Россия сегодня". В ответе из земельного ведомства по вопросам миграции Берлина упоминается гражданин Бразилии - аккредитованный корреспондент глобального мультимедийного агентства Ruptly, который первым среди всех журналистов российских СМИ 22 февраля этого года получил извещение о непродлении ВНЖ. Решение прошло первую судебную инстанцию и находится на рассмотрении высшего административного суда.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что в качестве зеркальной меры журналистам немецкого издания ARD предписано покинуть Россию и сдать аккредитационные удостоверения.
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