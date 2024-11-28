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Фигуранты дела экс-главы Нового Уренгоя хотели выйти под залог

Фигуранты дела экс-главы Нового Уренгоя хотели выйти под залог - РИА Новости, 28.11.2024

Фигуранты дела экс-главы Нового Уренгоя хотели выйти под залог

Адвокаты фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, просили отпустить своих РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T08:17

2024-11-28T08:17

2024-11-28T08:17

происшествия

москва

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Адвокаты фигурантов уголовного дела в отношении бывшего главы Нового Уренгоя Андрея Воронова, которому вменяют получение крупной взятки, просили отпустить своих подзащитных под залог на сумму в 30 и 12 миллионов рублей, указано в официальных судебных документах, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Согласно документам, адвокаты просили Басманный суд Москвы смягчить их подзащитным меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, запрет определенных действий и предлагали сумму залогов в сумме 30 и 12 миллионов рублей. Адвокат Воронова же просил назначить ему домашний арест, либо иную меру, не связанную с нахождением в СИЗО. По версии следствия, Воронов, занимая должность вице-губернатора ЯНАО, получил взятку от представителей организации в виде выполнения и оплаты дизайнерских услуг в принадлежащем его семье доме. Взятка была дана за общее покровительство коммерческой деятельности предприятия и связанных с ним организаций при заключении и исполнении государственных контрактов на территории региона. Впоследствии суд арестовал троих фигурантов дела: исполнительного директора компании "Проектстройсервис" Григория Нака, руководителя проекта Максима Лясина и архитектора Эдуарда Полянского. Их обвиняют в даче взятки. Воронов был назначен главой Нового Уренгоя в октябре 2020 года. До этого с 2018 года он занимал пост заместителя губернатора ЯНАО, курировал строительную сферу региона. Воронов 28 июня объявил о своей отставке, отметив, что "впереди ждут новые задачи". В начале июля стало известно, что он задержан в столице по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Басманный районный суд Москвы отправил его под стражу.

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происшествия, москва