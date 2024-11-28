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Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
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15:40 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/evrosoyuz-1986236575.html
Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ
Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет приглашен на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза в феврале следующего года для обсуждения вопросов... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:40
2024-11-28T15:40
в мире
великобритания
брюссель
бельгия
кир стармер
антониу кошта
шарль мишель
евросоюз
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет приглашен на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза в феврале следующего года для обсуждения вопросов безопасности, он станет первым главой британского правительства, который посетит подобное мероприятие после Brexit, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников. "Кира Стармера пригласят встретиться с лидерами стран ЕС для обсуждения европейской безопасности, поскольку Брюссель стремится к более тесным связям с Великобританией… Ни один британский премьер не посещал подобное мероприятие, после того как страна покинула блок в 2020 году", - говорится в статье. Португальский политик Антониу Кошта, который вскоре сменит Шарля Мишеля на посту председателя Европейского совета, пригласит Стармера на неформальную выездную встречу в Бельгии 3 февраля, пишет Financial Times. Она пройдет за пределами Брюсселя, и лидеры обсудят на ней вопросы европейской безопасности, в том числе на фоне прихода в Белый дом Дональда Трампа, сообщает газета. Европейские чиновники подчеркнули, что речь идет о неформальной встрече, поэтому письменного подведения её итогов не планируется, говорится в материале. Великобритания и ЕС также работают над планами провести саммит в первой половине 2025 года, сказано в статье. Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет. На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
https://ria.ru/20240622/frantsiya-1954766571.html
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в мире, великобритания, брюссель, бельгия, кир стармер, антониу кошта, шарль мишель, евросоюз, европейский совет, лейбористская партия великобритании, политика
В мире, Великобритания, Брюссель, Бельгия, Кир Стармер, Антониу Кошта, Шарль Мишель, Евросоюз, Европейский совет, Лейбористская партия Великобритании, Политика
Британского премьера пригласят на встречу лидеров Евросоюза, сообщили СМИ

FT: Стармер впервые посетит встречу лидеров ЕС после Brexit

© AP Photo / Kin Cheung Кир Стармер
 Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Kin Cheung
Кир Стармер. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Кир Стармер будет приглашен на неформальную встречу лидеров стран Евросоюза в феврале следующего года для обсуждения вопросов безопасности, он станет первым главой британского правительства, который посетит подобное мероприятие после Brexit, сообщила в четверг газета Financial Times со ссылкой на европейских чиновников.
"Кира Стармера пригласят встретиться с лидерами стран ЕС для обсуждения европейской безопасности, поскольку Брюссель стремится к более тесным связям с Великобританией… Ни один британский премьер не посещал подобное мероприятие, после того как страна покинула блок в 2020 году", - говорится в статье.
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Португальский политик Антониу Кошта, который вскоре сменит Шарля Мишеля на посту председателя Европейского совета, пригласит Стармера на неформальную выездную встречу в Бельгии 3 февраля, пишет Financial Times. Она пройдет за пределами Брюсселя, и лидеры обсудят на ней вопросы европейской безопасности, в том числе на фоне прихода в Белый дом Дональда Трампа, сообщает газета.
Европейские чиновники подчеркнули, что речь идет о неформальной встрече, поэтому письменного подведения её итогов не планируется, говорится в материале.
Великобритания и ЕС также работают над планами провести саммит в первой половине 2025 года, сказано в статье.
Стармер неоднократно заявлял о намерении выстроить новые отношения с Евросоюзом. Лейбористы в предвыборном манифесте заявляли о планах заключить с европейским блоком пакт безопасности, укрепить оборонное сотрудничество с Францией, Германией и партнерами по Объединенном экспедиционному корпусу (JEF). Кроме того, новое правительство намерено обсудить вопросы торговли сельскохозяйственными товарами между Британией и ЕС, чтобы сократить проверки на границе и решить проблему цен на пищевую продукцию, а также поднять вопрос о взаимном признании профессиональных квалификаций, чтобы открыть новые рынки для британских экспортеров услуг. При этом планов вернуться на единый европейский рынок у нового правительства нет.
На референдуме в июне 2016 года 52% британцев высказались за выход из Евросоюза, 31 января 2020 года страна покинула ЕС после 47 лет членства. Переходный период после Brexit, когда в Британии действуют все нормы и законы ЕС, а граждане путешествуют по упрощенной процедуре, завершился 31 декабря того же года. С 1 января 2021 года вступило в действие соглашение о торговле и сотрудничестве между сторонами.
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В миреВеликобританияБрюссельБельгияКир СтармерАнтониу КоштаШарль МишельЕвросоюзЕвропейский советЛейбористская партия ВеликобританииПолитика
 
 
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