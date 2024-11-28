https://ria.ru/20241128/evrosoyuz-1986135559.html

"Сам иди". Во Франции возмутились словам евродепутата об Украине

"Сам иди". Во Франции возмутились словам евродепутата об Украине - РИА Новости, 28.11.2024

"Сам иди". Во Франции возмутились словам евродепутата об Украине

Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо посоветовал депутату европарламента Рафаэлю Глюксманну самому повоевать на Украине. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T07:06

2024-11-28T07:06

2024-11-28T07:06

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо посоветовал депутату европарламента Рафаэлю Глюксманну самому повоевать на Украине.Ранее французский депутат Рафаэль Глюксманн, выступая перед членами европарламента, заявил о необходимости продолжать поддерживать Киеву и увеличить поставки вооружений."Пусть он сам поедет на Украину и воюет! Чем скорее, тем лучше!" — возмутился Филиппо.Москва считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для российских военных. По его словам, США и Североатлантический альянс напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/bayden-1986131578.html

https://ria.ru/20241128/zapad-1986124085.html

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в мире, украина, россия, франция, флориан филиппо, евросоюз