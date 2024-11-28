Европа пока не планирует отправлять войска на Украину, пишет Economist
Economist: ЕС не занимается серьезным планированием отправки войск на Украину
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Логотип Евросоюза на здании штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Страны Европы не занимаются серьезным планированием отправки войск на Украину, пока ограничиваются ее обсуждением, пишет журнал Economist со ссылкой на источник.
Ранее издание Monde со ссылкой на источники сообщило, что Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных на Украину. По данным СМИ, Париж и Лондон не исключают, что могут возглавить коалицию по Украине.
Как отмечает издание, ряд лиц из окружения победителя президентских выборов США Дональда Трампа предложили идею, согласно которой страны Европы формируют коалицию желающих для развертывания сил на Украине.
"Мы не обнаружили каких-либо серьезных усилий по планированию, сопровождающих эту серьезную идею", - приводит журнал слова источника. Но, уточняет Economist, по крайней мере, эта концепция обсуждается на высоком уровне в странах континента.
По данным издания, общественное мнение во многих европейских государствах, похоже, настроено против отправки войск на Украину. Однако, считает журнал, если подобное развертывание произойдет после завершения боевых действий в рамках многонационального контингента, жители стран Европы могут счесть его более приемлемым.
Президент Франции Эммануэль Макрон в феврале 2024 года заявлял, что не исключает возможности отправки войск на Украину, и объявлял о намерении собрать коалицию стран, готовых направлять туда военных инструкторов. Однако эта инициатива была прохладно встречена союзниками Франции по НАТО и, как сообщала газета Times, ее реализация, вероятно, была застопорена по политическим причинам.
В НАТО высказались об отправке войск на Украину
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В Кремле заявили, что обратили внимание на слова Макрона об обсуждении в Европе темы отправки военных на Украину, позиция президента Франции относительно нанесения России "стратегического поражения" тоже хорошо известна. Как отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, целый ряд стран - участниц этого обсуждения сохраняют "достаточно трезвую оценку потенциальных опасностей такого действия".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.