https://ria.ru/20241128/evropa-1986173705.html

Economist оценил затраты Европы на помощь Украине

Economist оценил затраты Европы на помощь Украине - РИА Новости, 28.11.2024

Economist оценил затраты Европы на помощь Украине

Европа готова тратить на помощь Киеву намного больше Штатов, если этого потребует победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, ради сохранения участия... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:31

2024-11-28T11:31

2024-11-28T11:31

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нато

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Европа готова тратить на помощь Киеву намного больше Штатов, если этого потребует победитель президентских выборов в США Дональд Трамп, ради сохранения участия США, сообщает журнал Economist со ссылкой на неназванного европейского дипломата. Как отмечает издание, европейские страны с января 2022 года по конец августа 2024 года потратили на помощь Киеву 124 миллиарда долларов, в то время как США - чуть более 89,5 миллиарда долларов. Таким образом, соотношение потраченных Европой и Вашингтоном сумм составляет 60 к 40. "Если Трамп потребует вместо этого раздел "80 к 20", да будет так", - пишет журнал со ссылкой на дипломата. По его мнению, это скромная цена за сохранение участия Вашингтона. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20241128/ssha-1986121006.html

https://ria.ru/20241127/tramp-1985913309.html

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в мире, сша, россия, украина, дональд трамп, сергей лавров, нато, выборы президента сша — 2024