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Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
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09:34 28.11.2024
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Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах, пишут СМИ
Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах, пишут СМИ - РИА Новости, 28.11.2024
Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах, пишут СМИ
Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета, сообщает газета... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T09:34
2024-11-28T09:34
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета, сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ. По данным издания, вынужденная мера связана с тем, что Европейская служба внешних связей (EEAS) превысила свой бюджет на 2024 год, а в следующем году в связи с увеличением расходов и инфляцией ситуация может ухудшиться. "Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению числа сотрудников во многих своих посольствах, чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы", - говорится в материале издания. Как пишет газета, Евросоюз имеет 145 представительств по всему миру. В документе говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам. По данным издания, в ЕС планируют сократить штат во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки. "Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета", - приводит газета выдержку из документа. Как подчеркивает издание, возможный шаг вызывает опасения, что ЕС потеряет дипломатическое влияние в Африке и Латинской Америке. "У нас останется крошечная делегация в таких местах, как Судан или Нигер, а это неправильно, особенно когда администрация США, похоже, меньше интересуется внешним миром", - заявил изданию один из чиновников ЕС. Другой собеседник издания рассказал, что среди чиновников планы вызывают обеспокоенность тем, что Россия и Китай смогут заполнить "вакуум", который может создать европейский блок. По информации газеты, вопрос будет обсужден в декабре новым составом Еврокомиссии и утвержденной на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каей Каллас.
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в мире, цены на нефть, африка, латинская америка, азия, евросоюз, еврокомиссия
В мире, Цены на нефть, Африка, Латинская Америка, Азия, Евросоюз, Еврокомиссия
Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах, пишут СМИ

Politico: ЕС может сократить число дипломатов из-за ограниченного бюджета

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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета, сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
По данным издания, вынужденная мера связана с тем, что Европейская служба внешних связей (EEAS) превысила свой бюджет на 2024 год, а в следующем году в связи с увеличением расходов и инфляцией ситуация может ухудшиться.
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"Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению числа сотрудников во многих своих посольствах, чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, Евросоюз имеет 145 представительств по всему миру. В документе говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам. По данным издания, в ЕС планируют сократить штат во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета", - приводит газета выдержку из документа.
Как подчеркивает издание, возможный шаг вызывает опасения, что ЕС потеряет дипломатическое влияние в Африке и Латинской Америке. "У нас останется крошечная делегация в таких местах, как Судан или Нигер, а это неправильно, особенно когда администрация США, похоже, меньше интересуется внешним миром", - заявил изданию один из чиновников ЕС.
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Другой собеседник издания рассказал, что среди чиновников планы вызывают обеспокоенность тем, что Россия и Китай смогут заполнить "вакуум", который может создать европейский блок.
По информации газеты, вопрос будет обсужден в декабре новым составом Еврокомиссии и утвержденной на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каей Каллас.
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