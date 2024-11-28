Евросоюз может сократить число сотрудников в своих посольствах, пишут СМИ
Politico: ЕС может сократить число дипломатов из-за ограниченного бюджета
© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге
Флаги с символикой Евросоюза в здании Европарламента в Страсбурге. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Евросоюз может сократить число сотрудников в ряде своих представительств в Африке, Азии и Латинской Америке в условиях ограниченного бюджета, сообщает газета Politico со ссылкой на оказавшийся в ее распоряжении документ.
По данным издания, вынужденная мера связана с тем, что Европейская служба внешних связей (EEAS) превысила свой бюджет на 2024 год, а в следующем году в связи с увеличением расходов и инфляцией ситуация может ухудшиться.
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"Европейская комиссия продвигает планы по резкому сокращению числа сотрудников во многих своих посольствах, чтобы укрепить штат в странах, где, как она полагает, блок имеет стратегические интересы", - говорится в материале издания.
Как пишет газета, Евросоюз имеет 145 представительств по всему миру. В документе говорится, что блок нуждается в сети представительств, "которая бы лучше соответствовала" новым политическим приоритетам. По данным издания, в ЕС планируют сократить штат во многих странах Африки, Азии и Латинской Америки.
"Это должно быть достигнуто в условиях ограниченного бюджета", - приводит газета выдержку из документа.
Как подчеркивает издание, возможный шаг вызывает опасения, что ЕС потеряет дипломатическое влияние в Африке и Латинской Америке. "У нас останется крошечная делегация в таких местах, как Судан или Нигер, а это неправильно, особенно когда администрация США, похоже, меньше интересуется внешним миром", - заявил изданию один из чиновников ЕС.
По информации газеты, вопрос будет обсужден в декабре новым составом Еврокомиссии и утвержденной на пост верховного представителя Евросоюза по внешней политике и безопасности Каей Каллас.