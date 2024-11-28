https://ria.ru/20241128/dtp-1986248777.html
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2024
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека
Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:50
2024-11-28T15:50
2024-11-28T16:09
происшествия
пермь
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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее пермский департамент транспорта сообщал, что в районе улицы Светлогорской в Перми (микрорайон Закамск, правобережная часть города) автобус потерял управление, съехал с дороги и загорелся. Никто не погиб, информация о пострадавших уточнялась. Также в ситуации разбиралась полиция."Пострадали два человека, водитель и пассажир", - рассказал РИА Новости осведомленный источник.
https://ria.ru/20241127/avtobus-1986094827.html
пермь
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, пермь
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека
В пермском Закамске в ДТП с автобусом пострадали водитель и пассажир