https://ria.ru/20241128/dtp-1986248777.html

В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека

В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2024

В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека

Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:50

2024-11-28T15:50

2024-11-28T16:09

происшествия

пермь

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ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее пермский департамент транспорта сообщал, что в районе улицы Светлогорской в Перми (микрорайон Закамск, правобережная часть города) автобус потерял управление, съехал с дороги и загорелся. Никто не погиб, информация о пострадавших уточнялась. Также в ситуации разбиралась полиция."Пострадали два человека, водитель и пассажир", - рассказал РИА Новости осведомленный источник.

https://ria.ru/20241127/avtobus-1986094827.html

пермь

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, пермь