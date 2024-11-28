Рейтинг@Mail.ru
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:50 28.11.2024 (обновлено: 16:09 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/dtp-1986248777.html
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека - РИА Новости, 28.11.2024
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека
Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:50
2024-11-28T16:09
происшествия
пермь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986254052_0:0:1200:675_1920x0_80_0_0_93e843259ed582c45c4aabe07f63a556.jpg
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник.Ранее пермский департамент транспорта сообщал, что в районе улицы Светлогорской в Перми (микрорайон Закамск, правобережная часть города) автобус потерял управление, съехал с дороги и загорелся. Никто не погиб, информация о пострадавших уточнялась. Также в ситуации разбиралась полиция."Пострадали два человека, водитель и пассажир", - рассказал РИА Новости осведомленный источник.
https://ria.ru/20241127/avtobus-1986094827.html
пермь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986254052_116:0:1016:675_1920x0_80_0_0_20585c1635660f5c254d96a02e1e86d4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, пермь
Происшествия, Пермь
В ДТП с автобусом в Перми пострадали два человека

В пермском Закамске в ДТП с автобусом пострадали водитель и пассажир

© МЧС РоссииТушение автобуса в Перми. 28 ноября 2024
Тушение автобуса в Перми. 28 ноября 2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© МЧС России
Тушение автобуса в Перми. 28 ноября 2024
Читать ria.ru в
Дзен
ПЕРМЬ, 28 ноя - РИА Новости. Водитель и пассажир пострадали в ДТП с автобусом в пермском Закамске, сообщил РИА Новости осведомленный источник.
Ранее пермский департамент транспорта сообщал, что в районе улицы Светлогорской в Перми (микрорайон Закамск, правобережная часть города) автобус потерял управление, съехал с дороги и загорелся. Никто не погиб, информация о пострадавших уточнялась. Также в ситуации разбиралась полиция.
«
"Пострадали два человека, водитель и пассажир", - рассказал РИА Новости осведомленный источник.
На месте ДТП с пассажирским автобусом в Тихвинском районе Ленобласти - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
В Ленинградской области опрокинулся автобус
27 ноября, 19:57
 
ПроисшествияПермь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала