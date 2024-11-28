https://ria.ru/20241128/dopobrazovanie-1986295257.html

Более 1,5 тыс человек получили допобразование в рамках ФП "Кадры для БАС"

Более 1,5 тыс человек получили допобразование в рамках ФП "Кадры для БАС" - РИА Новости, 28.11.2024

Более 1,5 тыс человек получили допобразование в рамках ФП "Кадры для БАС"

Провайдеры федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" выпускают первых слушателей программ дополнительной профессиональной подготовки в... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T19:35

2024-11-28T19:35

2024-11-28T19:35

кадры для беспилотных авиационных систем

казань

самарский университет

беспилотные авиационные системы (бас)

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Провайдеры федерального проекта "Кадры для беспилотных авиационных систем" выпускают первых слушателей программ дополнительной профессиональной подготовки в области БАС; на данный момент их более полутора тысяч, но цифра с каждым днем растет, сообщает АНО "Университет 2035".Обучение первого набора слушателей по гибким образовательным траекториям в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" завершено. Напомним, оно проводилось при поддержке Минобрнауки России и было доступно онлайн по всей стране с практикой в компаниях отрасли в 59 регионах страны; 90% стоимости оплатило государство. Особенностью обучения слушателей являлась практико-ориентированность образовательных программ, практическое обучение составляло не менее 50%. Оператором проекта выступил "Университет 2035". На его базе был создан Центр компетенций по беспилотным авиационным системам, одной из ключевых задач которого стала подготовка кадров для сферы БАС."Университет 2035" в рамках федерального проекта "Кадры для БАС" объединил ведущие образовательные площадки страны, граждан, желающих пройти обучение в области БАС или расширить круг компетенций по основному профилю работы, и непосредственно компании сферы БАС.В качестве провайдеров проекта были отобраны ведущие образовательные организации страны: как классические вузы, так и организации, специализирующиеся на профильном образовании в сфере БАС. Некоторые из них имеют опыт полного цикла, включая разработку, производство и эксплуатацию беспилотников. Программы, входящие в состав гибких образовательных траекторий, были разработаны с учетом отраслевого заказа российских компаний сферы БАС и потребностей федеральных и региональных органов исполнительной власти. По результатам открытого конкурса из 69 заявок были отобраны 30 лучших провайдеров.В их число вошел Университет Иннополис (наукоград близ Казани), который реализует в 28 регионах страны 44 программы по разработке, производству и эксплуатации в сфере БАС для нефтедобычи, строительства, сельского хозяйства, экологии и других областей народного хозяйства."Ключевое преимущество формирования заказа в вузе – это наша накопленная экспертиза в сфере беспилотников и их применения. Специалисты нашего Центра беспилотных авиационных систем разрабатывают и производят собственные беспилотники: "неубиваемый" дрон, самолет вертикального взлета и посадки для инспекции промышленных объектов, мониторинга территорий и аэродоставки InnoVtol-3s, компактный беспилотник для авиационных работ с интеграцией лидарных модулей сканирования и высокоточных геодезических камер InnoVtol-A12", - рассказала РИА Новости руководитель Центра специализированной ИТ-подготовки Университета Иннополис Юлия Гусева.Разработки центра, по ее словам, снижают эксплуатационные издержки и увеличивают экономию заказчика на инфраструктуре.Ряд программ федерального проекта "Кадры для БАС" реализует Самарский национальный исследовательский университет имени Королева."У нас сейчас выпускается первый набор на обучение. Это слушатели программы "оператор беспилотных авиационных систем с максимальной взлетной массой 30 килограммов и менее" из 12 городов страны. Чуть раньше мы выпустили группу, прошедшую обучение по направлению "проектирование и конструирование беспилотного воздушного судна". На нее подали заявки жители пяти городов. Как мы выстроили работу по проекту? Мы решили, что хотим реализовывать нашу программу в других регионах. И, поскольку мы вуз, обратились к другим вузам, чтобы реализовать проект вместе. В итоге мы нашли партнеров в 14 регионах страны", - рассказала РИА Новости начальник управления занятости и карьеры Самарского университета Ольга Есипова.Она отметила, что университет поставил себе задачу создать сообщество по беспилотным инновационным системам.У Самарского университета есть ряд соглашений о сотрудничестве с компаниями БАС. В их числе – российская авиакомпания "ГАУСС", которая специализируется на эксплуатации беспилотных авиасистем и выполнении таких работ, как аэровизуальные полеты, воздушные съемки, поисково- и аварийно-спасательные работы."Мы выполняем полеты в 67 субъектах страны. Сейчас во всех сферах деятельности, где применяются современные беспилотные воздушные суда, требуются высококвалифицированные специалисты. И мы очень заинтересованы в кадрах, взаимодействуем с ведущими учебными заведениями страны и видим в этом перспективу для компании. Готовы предоставить возможность молодым специалистам работать в нашей команде, участвуя в проектах по всей России", - заверила РИА Новости советник генерального директора авиакомпании "ГАУСС" Ольга Хамидуллина.Университет Национальной технологической инициативы 2035 (Университет 2035) приглашает к сотрудничеству в рамках ФП "Кадры для БАС" профильные компании и образовательные организации для формирования специализированных программ и обучения по ним граждан. А самих граждан оператор проекта призывает подавать заявки на обучение в следующем году. Запись для новых слушателей откроется во втором квартале 2025 года на сайте проекта.

https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html

https://ria.ru/20241127/varyatchenko-1986046758.html

https://ria.ru/20241126/podgotovka-1985267236.html

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

казань, самарский университет, беспилотные авиационные системы (бас)