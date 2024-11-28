https://ria.ru/20241128/detsad-1986150159.html

Воспитательнице красноярского детсада вынесли приговор за смерть ребенка

Воспитательнице красноярского детсада вынесли приговор за смерть ребенка - РИА Новости, 28.11.2024

Воспитательнице красноярского детсада вынесли приговор за смерть ребенка

Воспитательница детсада в красноярском Лесосибирске получила два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика, за которым она недосмотрела, сообщает... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T09:32

2024-11-28T09:32

2024-11-28T09:32

происшествия

лесосибирск

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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КРАСНОЯРСК, 28 ноя – РИА Новости. Воспитательница детсада в красноярском Лесосибирске получила два года ограничения свободы за смерть трехлетнего мальчика, за которым она недосмотрела, сообщает региональный главк СК РФ. По данным пресс-службы ведомства, следствие установило, что между преступной небрежностью, допущенной воспитателем при исполнении своих профессиональных обязанностей, и смертью мальчика имеется прямая причинно-следственная связь. Женщина признала свою вину. "Приговором суда подсудимой назначено наказание в виде 2 лет ограничения свободы – женщина не сможет выезжать за пределы города Лесосибирска и менять без согласия специализированного органа место жительства", - говорится в сообщении. Ранее региональный СК сообщал, что в марте воспитатель детского сада вывела детей своей группы на утреннюю прогулку. Под ее присмотром находился 21 ребенок. Она не заметила, как трехлетний мальчик во время игры застрял в пространстве между напольным покрытием и перилами игрового комплекса. Ребенок оказался зажатым в области груди, повиснув в вертикальном положении ногами вниз, из которого самостоятельно выбраться не смог, что привело к возникновению механической асфиксии при сдавлении грудной клетки. По видеозаписям следователи установили, что ребенок находился в таком положении около семи минут, только после этого воспитательница увидела, что мальчик попал в беду, освободила его и вызвала бригаду скорой помощи. Врачи госпитализировали ребенка с диагнозом "клиническая смерть", он скончался спустя месяц в Красноярском краевом клиническом центре охраны материнства и детства, уточняет СК.

https://ria.ru/20241119/sk-1984536575.html

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лесосибирск

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происшествия, лесосибирск, россия, следственный комитет россии (ск рф)