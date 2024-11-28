https://ria.ru/20241128/chernyshenko-1986170750.html

Чернышенко оценил уровень безработицы в России

Чернышенко оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 28.11.2024

Чернышенко оценил уровень безработицы в России

Низкий уровень безработицы в России (2,4%) - это результат усиленной работы в обществе по обеспечению кадрами сфер промышленности и экономики страны, заявил... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T11:36

2024-11-28T11:36

2024-11-28T12:00

экономика

россия

дмитрий чернышенко

владимир путин

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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Низкий уровень безработицы в России (2,4%) - это результат усиленной работы в обществе по обеспечению кадрами сфер промышленности и экономики страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Тема обеспечения кадрами, безусловно, является сейчас, наверное, самой горячей и самой актуальной. Мы все понимаем, что этот исторический показатель низкого уровня безработицы - 2,4% - это, скорее, нельзя относить к достижениям. Это у нас тревожный достаточно показатель, который иллюстрирует критическое напряжение усилий в нашем обществе по обеспечению кадрами нашей промышленности, нашей экономики", - сказал зампред правительства в ходе пленарного заседания об основных подходах обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики в соответствии с региональным запросами. Чернышенко отметил, что для выполнения целей, который поставил президент РФ Владимир Путин, необходима концентрация усилий. "Вы помните, как президент сказал, что вот как наши ребята на передовой себя целиком отдают, максимальная концентрация усилий. Такую же концентрацию усилий он поручил, чтобы была у всех нас", - сказал вице-премьер.

https://ria.ru/20241105/bezrabotitsa-1981861706.html

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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин