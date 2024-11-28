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Чернышенко оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 28.11.2024
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11:36 28.11.2024 (обновлено: 12:00 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/chernyshenko-1986170750.html
Чернышенко оценил уровень безработицы в России
Чернышенко оценил уровень безработицы в России - РИА Новости, 28.11.2024
Чернышенко оценил уровень безработицы в России
Низкий уровень безработицы в России (2,4%) - это результат усиленной работы в обществе по обеспечению кадрами сфер промышленности и экономики страны, заявил... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T11:36
2024-11-28T12:00
экономика
россия
дмитрий чернышенко
владимир путин
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Низкий уровень безработицы в России (2,4%) - это результат усиленной работы в обществе по обеспечению кадрами сфер промышленности и экономики страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко. "Тема обеспечения кадрами, безусловно, является сейчас, наверное, самой горячей и самой актуальной. Мы все понимаем, что этот исторический показатель низкого уровня безработицы - 2,4% - это, скорее, нельзя относить к достижениям. Это у нас тревожный достаточно показатель, который иллюстрирует критическое напряжение усилий в нашем обществе по обеспечению кадрами нашей промышленности, нашей экономики", - сказал зампред правительства в ходе пленарного заседания об основных подходах обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики в соответствии с региональным запросами. Чернышенко отметил, что для выполнения целей, который поставил президент РФ Владимир Путин, необходима концентрация усилий. "Вы помните, как президент сказал, что вот как наши ребята на передовой себя целиком отдают, максимальная концентрация усилий. Такую же концентрацию усилий он поручил, чтобы была у всех нас", - сказал вице-премьер.
https://ria.ru/20241105/bezrabotitsa-1981861706.html
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экономика, россия, дмитрий чернышенко, владимир путин
Экономика, Россия, Дмитрий Чернышенко, Владимир Путин
Чернышенко оценил уровень безработицы в России

Чернышенко назвал низкий уровень безработицы в РФ результатом усиленной работы

© Фотохост Конгресса молодых учёных | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие в IV КМУ-2024
Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие в IV КМУ-2024 - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фотохост Конгресса молодых учёных
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Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко принимает участие в IV КМУ-2024
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СИРИУС, 28 ноя - РИА Новости. Низкий уровень безработицы в России (2,4%) - это результат усиленной работы в обществе по обеспечению кадрами сфер промышленности и экономики страны, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.
"Тема обеспечения кадрами, безусловно, является сейчас, наверное, самой горячей и самой актуальной. Мы все понимаем, что этот исторический показатель низкого уровня безработицы - 2,4% - это, скорее, нельзя относить к достижениям. Это у нас тревожный достаточно показатель, который иллюстрирует критическое напряжение усилий в нашем обществе по обеспечению кадрами нашей промышленности, нашей экономики", - сказал зампред правительства в ходе пленарного заседания об основных подходах обеспечения кадрами приоритетных отраслей экономики в соответствии с региональным запросами.
Чернышенко отметил, что для выполнения целей, который поставил президент РФ Владимир Путин, необходима концентрация усилий.
"Вы помните, как президент сказал, что вот как наши ребята на передовой себя целиком отдают, максимальная концентрация усилий. Такую же концентрацию усилий он поручил, чтобы была у всех нас", - сказал вице-премьер.
Трудовая книжка и деньги - РИА Новости, 1920, 05.11.2024
В России оказалась самая низкая безработица среди стран "Большой двадцатки"
5 ноября, 04:09
 
ЭкономикаРоссияДмитрий ЧернышенкоВладимир Путин
 
 
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