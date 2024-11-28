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В Новгородской области установили тихий час в выходные дни - РИА Новости, 28.11.2024
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18:59 28.11.2024 (обновлено: 19:03 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/chas-1986314829.html
В Новгородской области установили тихий час в выходные дни
В Новгородской области установили тихий час в выходные дни - РИА Новости, 28.11.2024
В Новгородской области установили тихий час в выходные дни
Дума Новгородской области установила "тихий час" в выходные дни, за нарушение которого грозит штраф до 1,5 тысяч рублей для граждан и 50 тысяч рублей - для... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:59
2024-11-28T19:03
общество
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Дума Новгородской области установила "тихий час" в выходные дни, за нарушение которого грозит штраф до 1,5 тысяч рублей для граждан и 50 тысяч рублей - для юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального парламента. Как уточняется в сообщении, соответствующие изменения депутаты внесли в областной закон "Об административных правонарушениях" в четверг, на очередном заседании. Поправки определяют промежуток дневного времени, в течение которого в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается нарушать тишину и покой граждан. "Теперь шуметь в выходные запрещено с 13:00 до 15:00 часов. Нарушение данной нормы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 1500 рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 30 тысяч рублей; на юридических лиц – 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении. Ранее административная ответственность была предусмотрена за нарушение тишины и покоя граждан в период с 22:00 до 08:00 часов и с 13:00 до 15:00 часов в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 часов в выходные и нерабочие праздничные дни. "Новгородцы неоднократно обращались с просьбами об установлении "тихого часа" днём и в выходные дни", – приводит пресс-служба слова областного депутата Максима Бомбина. Как пояснил председатель думы Великого Новгорода Константин Сомов, аналогичный запрет уже установлен в подавляющем большинстве регионов России. Запрещено шуметь в указанное время в помещениях и на территории гостиниц, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, подъездах, лестничных клетках и других местах общего пользования жилых домов, общежитий, на придомовых территориях.
https://ria.ru/20241015/tishina-1978054511.html
https://ria.ru/20240605/zakon-1833701880.html
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общество, новгородская область, великий новгород, россия, константин сомов
Общество, Новгородская область, Великий Новгород, Россия, Константин Сомов
В Новгородской области установили тихий час в выходные дни

В Новгородской области установили тихий час, за нарушение которого грозит штраф

© Фото : Новгородская областная ДумаВ Новгородской области установили тихий час в выходные дни
В Новгородской области установили тихий час в выходные дни - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : Новгородская областная Дума
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 28 ноя - РИА Новости. Дума Новгородской области установила "тихий час" в выходные дни, за нарушение которого грозит штраф до 1,5 тысяч рублей для граждан и 50 тысяч рублей - для юридических лиц, сообщает пресс-служба регионального парламента.
Как уточняется в сообщении, соответствующие изменения депутаты внесли в областной закон "Об административных правонарушениях" в четверг, на очередном заседании. Поправки определяют промежуток дневного времени, в течение которого в выходные и нерабочие праздничные дни не допускается нарушать тишину и покой граждан.
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"Теперь шуметь в выходные запрещено с 13:00 до 15:00 часов. Нарушение данной нормы влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от тысячи до 1500 рублей; на должностных лиц и индивидуальных предпринимателей – 30 тысяч рублей; на юридических лиц – 50 тысяч рублей", - говорится в сообщении.
Ранее административная ответственность была предусмотрена за нарушение тишины и покоя граждан в период с 22:00 до 08:00 часов и с 13:00 до 15:00 часов в будние дни, а также с 22:00 до 10:00 часов в выходные и нерабочие праздничные дни.
"Новгородцы неоднократно обращались с просьбами об установлении "тихого часа" днём и в выходные дни", – приводит пресс-служба слова областного депутата Максима Бомбина.
Как пояснил председатель думы Великого Новгорода Константин Сомов, аналогичный запрет уже установлен в подавляющем большинстве регионов России.
Запрещено шуметь в указанное время в помещениях и на территории гостиниц, больниц, диспансеров, санаториев, домов отдыха, пансионатов, детских садов, домов-интернатов для детей, престарелых и инвалидов, в квартирах жилых домов, жилых комнатах общежитий, подъездах, лестничных клетках и других местах общего пользования жилых домов, общежитий, на придомовых территориях.
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ОбществоНовгородская областьВеликий НовгородРоссияКонстантин Сомов
 
 
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