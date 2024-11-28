Что в сибирском селе придумали для самых необычных участников СВО
Волонтеры из села под Омском наладили производство бронежилетов для собак на СВО
© Фото предоставлено Ириной ЛагутинойСоздание выкроек для собачьих бронежилетов
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости, Дина Горина. Восемнадцать слоев кевлара, противопулевая защита, водостойкая ткань — в Доме культуры поселка Увало-Ядринский шьют бронежилеты для собак. Первые уже прошли испытания "за лентой". О том, почему местные жители решили помогать фронту, — в материале РИА Новости.
"Швей среди нас нет"
Собирать гуманитарную помощь для бойцов работники сельского Дома культуры начали еще в 2022-м. Сначала помощь отправляли через омских волонтеров, а через год поняли: этого недостаточно.
"Оказалось, мальчишкам нужно так много всего, что мы можем сделать своими руками", — говорит председатель Совета женщин Увало-Ядринского сельского поселения Омской области Ирина Лагутина.
© Фото предоставлено Ириной ЛагутинойИрина Лагутина в процессе создания бронежилета для собак
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
Ирина Лагутина в процессе создания бронежилета для собак
Под цех переоборудовали мастерскую для детского творчества. Стали плести маскировочные сети, заливать окопные свечи и отшивать одежду по выкройкам из интернета. "У нас профессиональных швей нет, но есть большое желание помогать", — объясняет Лагутина.
В октябре 2022-го появился патриотический клуб "Берегини СВО". Шьют в перерывах между праздничными концертами, репетициями и детскими кружками.
Скоро о семи работницах Дома культуры узнали во всей Омской области. Люди начали помогать.
"В социальных сетях у нас образовалось сообщество единомышленников — около 90 человек. Все нас поддерживают, кто-то приходит работать вместе с нами", — рассказывает Ирина.
© Фото предоставлено Ириной ЛагутинойВолонтеры в Доме культуры
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
Волонтеры в Доме культуры
Небольшим составом удается изготавливать карематы (коврики), пятиточечники (многофункциональное складное сиденье, предназначенное для защиты от холода в полевых условиях), напашники (устройство защиты, которое крепится на бронежилет и защищает брюшную и паховую зоны), пыльники, косынки, плащ-палатки, флисовые костюмы, маскхалаты.
Бойцы охотно обращаются и с необычными просьбами — знают, что здесь обязательно постараются выполнить самое сложное задание.
"Сначала отказались"
Так и случилось весной 2024-го. Росгвардейцы из Омска попросили сшить противоосколочные бронежилеты для служебных собак, которые отправлялись в командировку на фронт.
"Звонком нас ошарашили. Мы человеческие бронежилеты в руках не держали, а тут для собак. Сначала отказались, но все же решили попробовать", — вспоминает Ирина.
© Фото : Народный Фронт | Омская область/ВКонтактеОвчарка в бронежилете, пошитом омскими волонтерами
Овчарка в бронежилете, пошитом омскими волонтерами
Почти месяц ушел на изготовление первого бронежилета. Волонтерам пришлось с нуля изучать его устройство. "Сначала брали экипировку для человека, смотрели составы тканей, изучали, как это работает. Потом начали шить для первого пса. Его на примерку привозили к нам в цех", — рассказывает Лагутина.
На первое изделие материалы присылали сами военные. Сырья было немного, и броник, по словам Ирины, не получился.
"Я видела, что собаке в нем неудобно, — объясняет она. — Пес не мог нормально передвигаться, поднимать голову. Нужно было все переделывать".
© Фото предоставлено Ириной ЛагутинойСоздание выкроек для собачьих бронежилетов
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
Создание выкроек для собачьих бронежилетов
Работать приходилось быстро. Чтобы жилет получился максимально удобным и соответствовал анатомическому строению животного, несколько раз ездили в Омск на промежуточные примерки.
"Когда поняли, что собака чувствует себя комфортно, настрочили дополнительные "разгрузки" — элемент экипировки, предназначенный для распределения веса и удобства переноски снаряжения, — говорит Лагутина. — На спине не так много места, но мы все равно по возможности добавили карманы и липучки. Сделали индивидуальные нашивки с кличками псов".
© Фото : Народный Фронт | Омская область/ВКонтактеОвчарка в бронежилете, пошитом омскими волонтерами
Овчарка в бронежилете, пошитом омскими волонтерами
"В разы дешевле"
Первые изделия "за ленточку" отправили в апреле — сразу для двух собак. Те испытывали бронежилеты полгода. А недавно вернулись из командировок.
К счастью, тестировать бронежилеты на практике им не пришлось.
В "Народном фронте" узнали об инициативе волонтеров и поддержали "Берегинь".
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной"Берегини СВО" регулярно отправляют бойцам помощь
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
"Берегини СВО" регулярно отправляют бойцам помощь
"Девочки смогли купить дорогостоящую ткань и все необходимые материалы, чтобы сделать еще экземпляры, — рассказала РИА Новости руководитель "Народного фронта" в Омской области Сюзанна Егиян. — Бронежилеты для собак — не новшество, их можно приобрести даже на маркетплейсах. Однако стоимость одного такого жилета там начинается от 65 тысяч рублей. Здесь же изделия обходятся в разы дешевле".
Разработку совершенствуют до сих пор. "Теперь шьем бронежилеты из восемнадцати слоев кевлара, используем прочную ткань — кордуру, плотные стропы. Из-за этого бронежилеты получаются класса защиты БР-1", — отмечает Лагутина.
Это значит, что они защищают от пуль пистолета Стечкина (АПС), а также способны выдержать попадание из пистолета Макарова и нагана. Само собой, уберегают и от ранения осколками во время артобстрелов.
Материалы высокопрочные, и вес бронежилета доходит до пяти килограммов. Но это, по словам Ирины, не мешает служебным собакам.
© Фото предоставлено Ириной ЛагутинойПосылки бойцам "всегда собираются с любовью"
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
Посылки бойцам "всегда собираются с любовью"
"Ребята рассказывали, что псы очень терпеливы и выносливы. Броники использовали при каждом выезде. Звонили, благодарили: "Все нормально, ничего не натерло", — вспоминает она.
"Сел как влитой"
Сейчас один бронежилет шьют за неделю. На передовой в изделиях омских волонтеров работают пять служебных собак. Однако, по словам Лагутиной, главная проблема осталась: каждый броник надо шить по индивидуальным меркам, поэтому организовать серийное производство и выполнить заказ для животных из других регионов сложно.
© Фото предоставлено Ириной ЛагутинойБронежилет омских волонтеров "Берегини СВО"
© Фото предоставлено Ириной Лагутиной
Бронежилет омских волонтеров "Берегини СВО"
"Собаки все разные — нужно к каждой приезжать. Из-за этого шить можем только для тех, кто в Омской области", — объясняет она.
Несмотря на это, военные очень хвалят изобретение и просят сделать еще. "После примерок всегда звонят и благодарят. Говорят: "Сел как влитой", — говорит Ирина.
Останавливаться "Берегини" не собираются. На столах уже лежит новая партия ткани для собачьих бронежилетов. Отправлять их будут в декабре. А значит, еще несколько четвероногих помощников получат защиту.