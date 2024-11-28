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Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.11.2024
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
Беспилотник сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена газовая труба, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.11.2024
2024-11-28T23:44
2024-11-28T23:44
2024-11-29T00:57
специальная военная операция на украине
губкинский городской округ
белгородская область
вячеслав гладков
россия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотник сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена газовая труба, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в селе Скородное после падения обломков БПЛА в двух частных домах выбиты окна, пострадали фасады, крыша и заборы. Кроме того, повреждена одну легковушка.Кроме того, обломком перебило газовую трубу, в результате чего началось возгорание. Подача газа по ней перекрыта.Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте.
https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html
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губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина
Специальная военная операция на Украине, Губкинский городской округ, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Россия, Украина
Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник
В Белгородской области при падении БПЛА получила повреждения газовая труба