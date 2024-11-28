https://ria.ru/20241128/bpla-1986345150.html

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник - РИА Новости, 29.11.2024

Над Белгородской областью сбили украинский беспилотник

Беспилотник сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена газовая труба, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. РИА Новости, 29.11.2024

2024-11-28T23:44

2024-11-28T23:44

2024-11-29T00:57

специальная военная операция на украине

губкинский городской округ

белгородская область

вячеслав гладков

россия

украина

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотник сбит над Губкинским городским округом в Белгородской области, пострадавших нет, повреждена газовая труба, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Как уточнил глава региона, в селе Скородное после падения обломков БПЛА в двух частных домах выбиты окна, пострадали фасады, крыша и заборы. Кроме того, повреждена одну легковушка.Кроме того, обломком перебило газовую трубу, в результате чего началось возгорание. Подача газа по ней перекрыта.Гладков добавил, что все оперативные службы работают на месте.

https://ria.ru/20241128/spetsoperatsiya-1986326310.html

губкинский городской округ

белгородская область

россия

украина

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губкинский городской округ, белгородская область, вячеслав гладков, россия, украина