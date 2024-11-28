https://ria.ru/20241128/bogatyrev-1986176603.html

Владимир Богатырев: "Мы видим спрос на кадры для беспилотной авиации"

Владимир Богатырев: "Мы видим спрос на кадры для беспилотной авиации" - РИА Новости, 28.11.2024

Владимир Богатырев: "Мы видим спрос на кадры для беспилотной авиации"

Сфера применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последние годы развивается очень активно, и перед российскими вузами стоит важная задача подготовить РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T12:55

2024-11-28T12:55

2024-11-28T13:25

кадры для беспилотных авиационных систем

самарская область

беспилотные авиационные системы (бас)

беспилотники

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Сфера применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в последние годы развивается очень активно, и перед российскими вузами стоит важная задача подготовить квалифицированных специалистов в этой отрасли по федеральному проекту "Кадры для беспилотных авиационных систем" (БАС). Одним из ведущих вузов, выполняющих эту миссию, стал Самарский национальный исследовательский университет имени академика С.П. Королева. О запуске новой программы подготовки кадров для БАС в интервью РИА Новости рассказал ректор университета Владимир Богатырев. – Владимир Дмитриевич, с какого года программы обучения по направлению БАС появились в вашей образовательной сетке? – Программы дополнительного образования по БАС появились у нас еще в 2019 году. В 2024 году мы запустили программу высшего образования, рассчитанную на четыре года. Она называется "Беспилотные летательные аппараты".Раньше мы не видели особой необходимости в отдельной программе, потому что беспилотные летательные аппараты несильно отличаются от самолетов с точки зрения авиастроения. Наш университет все 80 лет своего существования обучает студентов моторостроению, вертолетостроению, технической эксплуатации, навигации, авионике. Этих компетенций хватает для работы с беспилотниками, которые должны, например, доставлять грузы, проводить мониторинг трубопроводов и летать на тысячи километров, поскольку требования к такого рода аппаратам примерно такие же, как к большим самолетам.Однако сейчас мы видим высокий спрос на работу с беспилотниками весом до 30 килограммов, которые летают на небольшие дистанции и выполняют ограниченный круг задач. Малогабаритные БАС стали сложнее: для них появилось много вариантов полезной нагрузки, в том числе камеры, тепловизоры, современное программное обеспечение, позволяющее анализировать полученные данные с помощью искусственного интеллекта. Поэтому мы решили, что все-таки необходима интегральная программа, которая будет одновременно давать знания по таким темам, как двигателестроение, авионика, техническое обслуживание БАС.– Насколько востребовано новое направление у абитуриентов? Какой был конкурс на программу БАС?– Первый набор на программу высшего образования "Беспилотные летательные аппараты" был успешным, мы заметили высокий интерес к ней. Абитуриенты подали более 500 заявлений, тогда как бюджетных мест было 58, то есть конкурс составил примерно 10 человек на одно место – это большой конкурс.– Как быстро вуз реагирует на новые вызовы? Сколько времени требуется для того, чтобы внедрить новые образовательные программы?– Новые программы высшего образования открываются ежегодно, и я считаю, что год – это оптимальный период для проведения всех подготовительных мероприятий. Ровно столько времени уходит на весь цикл – от разработки до набора студентов.Если говорить про дополнительное образование по узким темам, то программу ДПО можно собрать за несколько недель. Благо для этого у нас есть необходимые компетенции, инфраструктура и кадровые ресурсы, которые позволяют в сжатые сроки подготовить качественный образовательный продукт.– Дроны сейчас применяются в самых разных областях. Есть ли в вашей программе БАС разделение на гражданское и военно-промышленноенаправление? И что предпочитают студенты?– В нашем университете не было и нет специфических программ по военно-промышленному направлению, потому что все наши образовательные программы применимы и для гражданских, и для боевых самолетов.Тем не менее в нашем военном учебном центре (ВУЦ) впервые в этом году появилась программа, связанная с беспилотниками, и студенты любых направлений подготовки, прошедшие отбор в ВУЦ, могут погрузиться в специфику военных БПЛА.– Существуют ли преференции для ваших студентов, например, гарантированное трудоустройство или возможность работать по определенному направлению уже со студенческой скамьи?– Если под гарантированным трудоустройством понимать целевые места, то такая возможность есть, но среди студентов инженерных направлений эта схема не пользуется популярностью. У них нет проблем с трудоустройством после окончания нашего университета, поэтому студенты предпочитают оставаться свободными в своем выборе.– Расскажите о сотрудничестве вуза с ведущими российскими компаниями в области производства БАС. Насколько эта практика успешна?– У нас заключено более тысячи договоров на стажировки и практики с организациями по всей стране. Из разных регионов к нам приезжают 25-30% абитуриентов и примерно 20-25% после выпуска уезжают работать в другие города, в том числе благодаря успешным стажировкам.– Какова роль Центра беспилотных систем Самарского университета имени Королева в сфере БАС?– Правительство Самарской области стремится сделать наш регион одним из передовых в сфере БАС, в Самарской области работает научно-производственный центр и введен экспериментально-правовой режим, который расширяет возможности для испытания и эксплуатации БПЛА.Наш университет является научно-образовательным центром, который разрабатывает новые виды техники, обеспечивает их опытное производство, обучает пилотов и техников для управления и обслуживания беспилотников. Сейчас в университете создается авиационный учебный центр (АУЦ), который будет готовить сертифицированных пилотов для БАС.Конечно, мы занимаемся этим в ответ на запрос предприятий. Среди компаний, с которыми мы работаем, "Транспорт будущего", она будет в массовом порядке производить беспилотные летательные аппараты для сельскохозяйственных нужд, также это компании "Пегас-агро", "Авиакор" и другие.– Как мероприятия федерального проекта "Кадры для БАС" помогают стыковать сегодняшних студентов с будущим работодателем? И как это повлияет на выполнение задач, поставленных государством?– В рамках федерального проекта "Кадры для БАС" мы реализуем целый комплекс мероприятий. Например, это краткосрочные образовательные программы. Стоимость обучения на 90% оплачивается государством, и 10% берет на себя работодатель или обучающийся.Кроме того, по федеральному проекту мы проводим фестивали для школьников, в их организации принимают участие работодатели и индустриальные партнеры, которые заинтересованы в профориентации школьников. Другой пример – подготовка молодежных инженерных команд, выполняющих практические задачи от компаний-работодателей.Уверен, что реализация федерального проекта "Кадры для БАС" создаст прочный фундамент для дальнейшего развития данной сферы в нашей стране.

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https://ria.ru/20241126/podgotovka-1985267236.html

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самарская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

самарская область, беспилотные авиационные системы (бас), беспилотники