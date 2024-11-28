https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html

На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии

На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии - РИА Новости, 28.11.2024

На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии

Война против России равносильна самоубийству — такое высказывание бывшего канцлера Германии Отто фон Бисмарка привел в своем блоге на YouTube британский... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T00:54

2024-11-28T00:54

2024-11-28T12:01

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отто фон бисмарк

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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Война против России равносильна самоубийству — такое высказывание бывшего канцлера Германии Отто фон Бисмарка привел в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис, комментируя возможность нанесения странами Запада превентивного удара по России."Кто начинает превентивную войну против России, выбирает самоубийство, чтобы избежать смерти (В оригинале "война против России — самоубийство из-за страха смерти". — Прим. ред.)", — процитировал Бисмарка аналитик.По его словам, Запад, раздумывая над превентивным ударом по России, в очередной раз демонстрирует нерациональное мышление, которое находит прямое подтверждение в словах бывшего немецкого канцлера.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".

https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html

https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985911439.html

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в мире, россия, германия, украина, отто фон бисмарк, владимир путин