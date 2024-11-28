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На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии - РИА Новости, 28.11.2024
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00:54 28.11.2024 (обновлено: 12:01 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html
На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии
На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии - РИА Новости, 28.11.2024
На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии
Война против России равносильна самоубийству — такое высказывание бывшего канцлера Германии Отто фон Бисмарка привел в своем блоге на YouTube британский... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T00:54
2024-11-28T12:01
специальная военная операция на украине
в мире
россия
германия
украина
отто фон бисмарк
владимир путин
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Война против России равносильна самоубийству — такое высказывание бывшего канцлера Германии Отто фон Бисмарка привел в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис, комментируя возможность нанесения странами Запада превентивного удара по России."Кто начинает превентивную войну против России, выбирает самоубийство, чтобы избежать смерти (В оригинале "война против России — самоубийство из-за страха смерти". — Прим. ред.)", — процитировал Бисмарка аналитик.По его словам, Запад, раздумывая над превентивным ударом по России, в очередной раз демонстрирует нерациональное мышление, которое находит прямое подтверждение в словах бывшего немецкого канцлера.Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html
https://ria.ru/20241127/oreshnik-1985911439.html
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в мире, россия, германия, украина, отто фон бисмарк, владимир путин
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Германия, Украина, Отто фон Бисмарк, Владимир Путин
На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии

Меркурис словами Бисмарка предупредил Запад о последствиях удара по России

© AP Photo / Lewis JolyРакета Storm Shadow/SCALP
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Lewis Joly
Ракета Storm Shadow/SCALP. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя — РИА Новости. Война против России равносильна самоубийству — такое высказывание бывшего канцлера Германии Отто фон Бисмарка привел в своем блоге на YouTube британский аналитик Александр Меркурис, комментируя возможность нанесения странами Запада превентивного удара по России.
"Кто начинает превентивную войну против России, выбирает самоубийство, чтобы избежать смерти (В оригинале "война против России — самоубийство из-за страха смерти". — Прим. ред.)", — процитировал Бисмарка аналитик.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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По его словам, Запад, раздумывая над превентивным ударом по России, в очередной раз демонстрирует нерациональное мышление, которое находит прямое подтверждение в словах бывшего немецкого канцлера.
Президент России Владимир Путин на прошлой неделе выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow.
В ответ на это 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины — в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае — с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Путин отметил, что в России проходят испытания нескольких систем, подобных "Орешнику".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияГерманияУкраинаОтто фон БисмаркВладимир Путин
 
 
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