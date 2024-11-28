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Два украинских беспилотника атаковали Шебекино - РИА Новости, 28.11.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
23:49 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986345392.html
Два украинских беспилотника атаковали Шебекино
Два украинских беспилотника атаковали Шебекино - РИА Новости, 28.11.2024
Два украинских беспилотника атаковали Шебекино
ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения в частных домах, а также на линии... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:49
2024-11-28T23:49
специальная военная операция на украине
происшествия
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения в частных домах, а также на линии электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся атаке двух беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что в двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля, а также на территории одного из домовладений загорелась кровля хозпостройки, пожар потушен. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, временно без света остаётся одна улица. Губернатор добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Два украинских беспилотника атаковали Шебекино

Гладков: ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино, пострадавших нет

© AP Photo / Bram JanssenУкраинский военный запускает беспилотник
Украинский военный запускает беспилотник - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Bram Janssen
Украинский военный запускает беспилотник. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения в частных домах, а также на линии электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«
"Город Шебекино подвергся атаке двух беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале.
Гладков отметил, что в двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля, а также на территории одного из домовладений загорелась кровля хозпостройки, пожар потушен. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, временно без света остаётся одна улица.
Губернатор добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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