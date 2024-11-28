https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986345392.html

Два украинских беспилотника атаковали Шебекино

Два украинских беспилотника атаковали Шебекино - РИА Новости, 28.11.2024

Два украинских беспилотника атаковали Шебекино

ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения в частных домах, а также на линии... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T23:49

2024-11-28T23:49

2024-11-28T23:49

специальная военная операция на украине

происшествия

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ВСУ ударили двумя беспилотниками по Шебекино в Белгородской области, предварительно, пострадавших нет, есть повреждения в частных домах, а также на линии электропередачи, сообщил глава региона Вячеслав Гладков. "Город Шебекино подвергся атаке двух беспилотников ВСУ. Предварительно, никто из жителей не пострадал", - написал он в своем Telegram-канале. Гладков отметил, что в двух частных домах и хозпостройке повреждены окна и кровля, а также на территории одного из домовладений загорелась кровля хозпостройки, пожар потушен. Кроме того, есть локальные повреждения на линии электропередачи, временно без света остаётся одна улица. Губернатор добавил, что аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с министерством обороны РФ.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

шебекино

белгородская область

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Наталья Макарова

происшествия, шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)