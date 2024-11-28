https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986292307.html
Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин
Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024
Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин
В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:36
2024-11-28T17:36
2024-11-28T19:21
россия
владимир путин
андрей белоусов
безопасность
беспилотники
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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск, заявил президент РФ Владимир Путин. Президента спросили, следует ли в России выделить операторов дронов в отдельный вид войск. "Сейчас над этим тоже думают, в Генштабе, в министерстве обороны", - сказал Путин журналистам. Он добавил, что министр обороны Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с беспилотниками, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.
https://ria.ru/20241125/medvedev-1985676140.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, андрей белоусов, безопасность, беспилотники
Россия, Владимир Путин, Андрей Белоусов, Безопасность, Беспилотники
Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин
Путин: в России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск