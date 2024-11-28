https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986292307.html

Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин

Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин - РИА Новости, 28.11.2024

Беспилотники могут выделить в отдельный вид войск, заявил Путин

В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:36

2024-11-28T17:36

2024-11-28T19:21

россия

владимир путин

андрей белоусов

безопасность

беспилотники

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АСТАНА, 28 ноя - РИА Новости. В России думают над выделением беспилотников в отдельный вид войск, заявил президент РФ Владимир Путин. Президента спросили, следует ли в России выделить операторов дронов в отдельный вид войск. "Сейчас над этим тоже думают, в Генштабе, в министерстве обороны", - сказал Путин журналистам. Он добавил, что министр обороны Андрей Белоусов хорошо понимает вопросы, связанные с беспилотниками, и совместно с профессиональными военными рассматривает возможности организации этой работы.

https://ria.ru/20241125/medvedev-1985676140.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, владимир путин, андрей белоусов, безопасность, беспилотники