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В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:05 28.11.2024 (обновлено: 11:23 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/bespilotniki-1986130251.html
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА
ПВО отразила массированную атаку беспилотников на два района Краснодарского края, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения в Славянске-на-Кубани,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:05
2024-11-28T11:23
специальная военная операция на украине
краснодарский край
красноармейский район
вениамин кондратьев
славянск-на-кубани
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку беспилотников на два района Краснодарского края, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения в Славянске-на-Кубани, пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.&quot;Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников&quot;, — написал он в своем Telegram-канале.В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, в котором оказались разбиты окна. Пострадала женщина, помощь ей оказали на месте. Также в одном из дворов поврежден автомобиль, уточнил губернатор.Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом, погибших и пострадавших нет."На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", — заключил губернатор.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241127/bespilotnik-1986069691.html
краснодарский край
красноармейский район
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краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев, славянск-на-кубани
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев, Славянск-на-Кубани
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА

В Краснодарском крае женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2" в зоне СВО
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку беспилотников на два района Краснодарского края, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения в Славянске-на-Кубани, пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
«

"Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников", — написал он в своем Telegram-канале.

В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, в котором оказались разбиты окна. Пострадала женщина, помощь ей оказали на месте. Также в одном из дворов поврежден автомобиль, уточнил губернатор.
Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом, погибших и пострадавших нет.
"На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", — заключил губернатор.
ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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Специальная военная операция на УкраинеКраснодарский крайКрасноармейский районВениамин КондратьевСлавянск-на-Кубани
 
 
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