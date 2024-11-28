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В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА - РИА Новости, 28.11.2024
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА
ПВО отразила массированную атаку беспилотников на два района Краснодарского края, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения в Славянске-на-Кубани,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:05
2024-11-28T05:05
2024-11-28T11:23
специальная военная операция на украине
краснодарский край
красноармейский район
вениамин кондратьев
славянск-на-кубани
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. ПВО отразила массированную атаку беспилотников на два района Краснодарского края, обломки БПЛА упали во двор частного домовладения в Славянске-на-Кубани, пострадала женщина, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев."Этой ночью наши ПВО отразили очередную попытку террористической атаки на Краснодарский край — два района подверглись массированной атаке беспилотников", — написал он в своем Telegram-канале.В Славянске-на-Кубани обломки БПЛА упали во двор частного дома, в котором оказались разбиты окна. Пострадала женщина, помощь ей оказали на месте. Также в одном из дворов поврежден автомобиль, уточнил губернатор.Кондратьев добавил, что в хуторе Чигрина Красноармейского района осколками беспилотника поврежден дом, погибших и пострадавших нет."На месте ЧП работают все оперативные и экстренные службы. Главы районов докладывают о ситуации. Дал поручение в кратчайшие сроки провести экспертную оценку ущерба и оказать помощь в восстановлении пострадавших домов", — заключил губернатор.ВСУ ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. Системы ПВО уничтожают большинство дронов.
https://ria.ru/20241127/bespilotnik-1986069691.html
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краснодарский край, красноармейский район, вениамин кондратьев, славянск-на-кубани
Специальная военная операция на Украине, Краснодарский край, Красноармейский район, Вениамин Кондратьев, Славянск-на-Кубани
В двух районах Краснодарского края отразили массированную атаку БПЛА
В Краснодарском крае женщина пострадала при атаке беспилотников ВСУ