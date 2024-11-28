https://ria.ru/20241128/bespilotnik-1986245590.html
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.11.2024
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T15:45
2024-11-28T15:45
2024-11-28T15:45
специальная военная операция на украине
брянская область
александр богомаз
министерство обороны рф (минобороны рф)
происшествия
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.
https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия
Специальная военная операция на Украине, Брянская область, Александр Богомаз, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Происшествия
Над Брянской областью уничтожили беспилотник
Богомаз заявил об уничтожении в Брянской области беспилотника самолетного типа