https://ria.ru/20241128/bespilotnik-1986245590.html

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Над Брянской областью уничтожили беспилотник - РИА Новости, 28.11.2024

Над Брянской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T15:45

2024-11-28T15:45

2024-11-28T15:45

специальная военная операция на украине

брянская область

александр богомаз

министерство обороны рф (минобороны рф)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/1c/1986173107_0:0:3208:1806_1920x0_80_0_0_7a639b2a6c2f5e847889c1281ee58430.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Беспилотник самолетного типа уничтожен над Брянской областью средствами ПВО, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. "Над территорией Брянской области силами ПВО министерства обороны РФ обнаружен и уничтожен БПЛА самолетного типа. Пострадавших и разрушений нет", - написал Богомаз в своем Telegram-канале. Губернатор добавил, что на месте работают оперативные и экстренные службы.

https://ria.ru/20241128/ukraina-1986028935.html

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

брянская область, александр богомаз, министерство обороны рф (минобороны рф), происшествия