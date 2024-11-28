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Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона - РИА Новости, 28.11.2024
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Белгородская область - РИА Новости, 1920, 23.08.2021
Белгородская область
 
18:37 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/belgorod-1986310745.html
Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона
Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона - РИА Новости, 28.11.2024
Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона
Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания утвердили одну треть состава Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба облпарламента. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T18:37
2024-11-28T18:37
белгородская область
белгородская область
юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)
белгородская областная дума
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания утвердили одну треть состава Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба облпарламента. "Напомню, что процедура формирования нового состава Общественной палаты началась в связи с истечением срока полномочий действующего состава", – написал в своем телеграм-канале председатель Белгородской Облдумы Юрий Клепиков. Также депутаты единогласно поддержали проект закона области, о котором уже говорил ранее – "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в аренду без проведения торгов". "Речь идет о гражданах, которые утратили жилые помещения или жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате обстрелов, а также гражданах, отселенных из населенных пунктов нашего региона, проживание в которых невозможно в связи с ограничением доступа в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", – отметил Клепиков. По его словам, право на предоставление земельного участка во внеочередном порядке в аренду без проведения торгов будет возникать у указанных граждан после получения ими предоставленной в порядке, установленном Правительством Белгородской области, выплаты на строительство жилых помещений. "Земельные участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства", – добавил спикер.
https://ria.ru/20241128/byudzhet-1986310000.html
https://ria.ru/20241126/gladkov-1985715404.html
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белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума
Белгородская область, Белгородская область, Юрий Клепиков (председатель Белгородской областной Думы), Белгородская областная Дума
Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона

Одна треть состава Белгородской Общественной палаты утверждена депутатами

© РИА Новости / Антон Вергун | Перейти в медиабанкБелгород
Белгород - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Антон Вергун
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания утвердили одну треть состава Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба облпарламента.
"Напомню, что процедура формирования нового состава Общественной палаты началась в связи с истечением срока полномочий действующего состава", – написал в своем телеграм-канале председатель Белгородской Облдумы Юрий Клепиков.
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Также депутаты единогласно поддержали проект закона области, о котором уже говорил ранее – "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в аренду без проведения торгов".
"Речь идет о гражданах, которые утратили жилые помещения или жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате обстрелов, а также гражданах, отселенных из населенных пунктов нашего региона, проживание в которых невозможно в связи с ограничением доступа в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", – отметил Клепиков.
По его словам, право на предоставление земельного участка во внеочередном порядке в аренду без проведения торгов будет возникать у указанных граждан после получения ими предоставленной в порядке, установленном Правительством Белгородской области, выплаты на строительство жилых помещений.
"Земельные участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства", – добавил спикер.
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