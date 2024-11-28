https://ria.ru/20241128/belgorod-1986310745.html

Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона

Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона - РИА Новости, 28.11.2024

Белгородские депутаты утвердили часть состава Общественной палаты региона

Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания утвердили одну треть состава Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба облпарламента. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T18:37

2024-11-28T18:37

2024-11-28T18:37

белгородская область

белгородская область

юрий клепиков (председатель белгородской областной думы)

белгородская областная дума

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/03/1907250686_0:205:3083:1939_1920x0_80_0_0_e248b04078c98d6936960c6623b34208.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Депутаты Белгородской областной Думы в ходе очередного заседания утвердили одну треть состава Общественной палаты региона, сообщает пресс-служба облпарламента. "Напомню, что процедура формирования нового состава Общественной палаты началась в связи с истечением срока полномочий действующего состава", – написал в своем телеграм-канале председатель Белгородской Облдумы Юрий Клепиков. Также депутаты единогласно поддержали проект закона области, о котором уже говорил ранее – "О предоставлении земельных участков отдельным категориям граждан в аренду без проведения торгов". "Речь идет о гражданах, которые утратили жилые помещения или жилые помещения которых стали непригодными для проживания в результате обстрелов, а также гражданах, отселенных из населенных пунктов нашего региона, проживание в которых невозможно в связи с ограничением доступа в результате обстрелов со стороны вооруженных формирований Украины", – отметил Клепиков. По его словам, право на предоставление земельного участка во внеочередном порядке в аренду без проведения торгов будет возникать у указанных граждан после получения ими предоставленной в порядке, установленном Правительством Белгородской области, выплаты на строительство жилых помещений. "Земельные участки будут предоставляться для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства", – добавил спикер.

https://ria.ru/20241128/byudzhet-1986310000.html

https://ria.ru/20241126/gladkov-1985715404.html

белгородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

белгородская область, юрий клепиков (председатель белгородской областной думы), белгородская областная дума