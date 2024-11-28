https://ria.ru/20241128/beglov-1986298859.html

Беглов: сохранение духовных ценностей остается основой развития Петербурга

Беглов: сохранение духовных ценностей остается основой развития Петербурга - РИА Новости, 28.11.2024

Беглов: сохранение духовных ценностей остается основой развития Петербурга

Сохранение духовно-нравственных ценностей остается основой развития Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T17:55

2024-11-28T17:55

2024-11-28T17:55

санкт-петербург

александр беглов

традиционные ценности

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Сохранение духовно-нравственных ценностей остается основой развития Санкт-Петербурга, сообщил губернатор города Александр Беглов. Как сообщила пресс-служба администрации губернатора, Беглов выступил на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора в Храме Христа Спасителя в Москве. По уставу главой собора является патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В этом году главная тема собора - "Русский мир: Внешние и внутренние вызовы". В пленарном заседании участвуют лидеры традиционных религий, общественные деятели, учёные, представители федеральных и региональных органов власти. Беглов, выступая в ходе пленарного заседания, отметил, что в этом составе собор уже на протяжении десятилетий является ключевой площадкой для обсуждения важнейших перспектив Русского мира. "Сегодня наше Отечество столкнулось с исключительным внешним давлением. Наравне с экономическими санкциями, военным противостоянием наша страна сталкивается с угрозой разрушения извне традиционных устоев общества. Россия всегда защищала и будет защищать своё право на независимость, включая духовный суверенитет. В наше время особую значимость приобретает историческое, культурное и духовное наследие. Петербург — это город, где традиции и инновации всегда идут рядом. Он всегда был открыт всему лучшему, что есть в мире", - сказал губернатор. Он отметил, что в Петербурге сосредоточено уникальное количество объектов культурного, исторического и духовного наследия. "Петербург, безусловно, является хранителем истории Отечества. Но наше наследие – это не просто память о прошлом. Это мощный источник, который помогает развивать экономику, культуру и общество. Эта идея положена в основу проектов "Социально-экономического развития на основе гуманитарных ресурсов", - сказал Беглов. В частности, речь идет об использовании и сохранении традиционных ценностей, исторического и культурного наследия, наращивании культурного потенциала. Все это призвано стать основой преображения общества и развития Петербурга, в котором под охраной государства находятся более 9 тысяч памятников и зданий. Город не только сохраняет их внешний вид, но и делает доступными для горожан и гостей Северной столицы. Исторические здания в настоящее время становятся частью современной жизни. В них проходят выставки, конференции и культурные мероприятия. В Петербурге есть специальная программа по реставрации жилых домов, которые являются памятниками архитектуры. "Яркий пример исторического и духовного наследия, которое возвращается людям, – это проект возрождения Монастырского острова, сердцем которого является Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра. Петр Великий выбрал Александра Невского небесным покровителем нашего города и основал Александро-Невскую обитель как достойное святилище для мощей святого князя. Важнейшим этапом возрождения этого духовного центра Петербурга стало возвращение священной раки Александра Невского", - сказал Беглов. Он отметил, что патриарх Московский и всея Руси восстановил историческую справедливость, поместив мощи святого Александра Невского в историческую гробницу. Поток паломников в Александро-Невской Лавре неизменно растет, и обновленное пространство становится важной точкой притяжения горожан и гостей города. Этот проект показывает, какую роль в развитии общества может играть туризм и паломничество. В связи с этим сегодня в Петербурге говорят о просвещении, погружении человека в атмосферу уважения к истории и гордости за своё Отечество. Особое внимание уделяется новым направлениям - таким, как детский и религиозный туризм. Например, в год 100-летия кончины патриарха Тихона разработаны уникальные маршруты "Санкт-Петербург патриарха Тихона". Популярным стали детские познавательные маршруты "После уроков". Сообщается, что вместе с компанией "Газпром" в центре города создан новый маршрут "Путь Петра", а маршрут "Новая география" открывает туристам новые достопримечательности города. "Президент России в своем послании Федеральному Собранию сказал, что поддержка семей с детьми - наш фундаментальный нравственный выбор. Большая многодетная семья должна стать нормой философии жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Поддержка семьи определена как первоочередная национальная цель в майском указе президента. И только через семью мы придём к еще одной цели, которую поставил глава государства - воспитанию патриотичной и социально ответственной личности", - сказал губернатор. Отмечается, что с января 2025 года в России начинается новый национальный проект "Семья". Он станет расширенным продолжением национального проекта "Демография", благодаря которому число многодетных семей в Петербурге неуклонно растет. Сегодня их больше 55 тысяч, и каждый пятый маленький петербуржец растёт в многодетной семье. Петербург продолжает активно развивать меры поддержки семей. Многие усилия города отмечены на федеральном уровне, а петербургские инициативы становятся образцом для других регионов. "Семья — это не только воспитание детей. Это связь поколений, основа сохранения национальной идентичности. И здесь особое внимание необходимо уделять заботе о старшем поколении", - считает Беглов. Новая программа правительства Петербурга "Серебряный возраст" стала символом особого подхода к старшему поколению. В ее рамках создаются центры общения и творчества для пожилых людей, расширяется медицинская поддержка, развивается гериатрическая помощь. Губернатор также отметил, что Петербург сегодня - это пример того, как можно сочетать традиции с современностью, сохранять памятники истории и одновременно строить современный мегаполис XXI века. Беглов поблагодарил патриарха Московского и всея Руси Кирилла за постоянную заботу о Северной столице, Отечестве и всех соотечественниках, проживающих за рубежом, отметив, что после визитов его святейшества возрождаются национальные и духовные святыни, в городах и регионах страны открываются храмы, которые становятся духовно-культурными доминантами городов и поселений.

https://ria.ru/20241128/peterburg-1986189082.html

https://realty.ria.ru/20241120/peterburg-1984803944.html

https://ria.ru/20241118/beglov-1984454108.html

https://ria.ru/20241118/krasnoyarsk-1984318159.html

https://ria.ru/20241029/peterburg-1980646011.html

санкт-петербург

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Артем Смирнов

санкт-петербург, александр беглов, традиционные ценности