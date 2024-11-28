Рейтинг@Mail.ru
В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:43 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/bayden-1986131578.html
В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине
В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине - РИА Новости, 28.11.2024
В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине
Администрация уходящего президента США Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, планируя предоставить еще один пакет военной помощи Украине до прихода в Белый... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T05:43
2024-11-28T05:43
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
джо байден
министерство обороны сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_a4b7c314264cd560a42b2d84309801f2.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, планируя предоставить еще один пакет военной помощи Украине до прихода в Белый дом Дональда Трампа, такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.В среду издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре."Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. &lt;...&gt; Кто я такой, чтобы говорить ему нет? &lt;...&gt; Я же не навязываю ему &lt;...&gt;, если он хочет это сделать. Это нормально, если я получу прибыль", — рассказал офицер.По его словам, Украина не может нормально жить и мыслить без очередной военной помощи, попав в психологическую зависимость, полагая, что западное вооружение сможет решить все их проблемы."Это прямая аналогия: давать им больше оружия и боеприпасов, что создает иллюзию возможности продолжения борьбы &lt;...&gt; В противном случае им придется сказать "нет", что означает необходимость договариваться об урегулировании, &lt;...&gt; и тогда им придется пережить боль, унижение и трудности", — добавил эксперт.Во вторник официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html
https://ria.ru/20241128/kharris-1986127290.html
https://ria.ru/20241128/soskin-1986127145.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/12/1978742974_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_3823aabfcc8ff462827e2293374ab327.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Россия, Джо Байден, Министерство обороны США, Дональд Трамп
В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине

Дэвис сравнил с наркоторговцем Байдена, продолжающего помогать Украине

© AP Photo / Ebrahim NorooziПрезидент США Джо Байден
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Президент США Джо Байден . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, планируя предоставить еще один пакет военной помощи Украине до прихода в Белый дом Дональда Трампа, такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.
В среду издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре.
Ракета Storm Shadow/SCALP - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
На Западе отреагировали на удар по России фразой бывшего канцлера Германии
Вчера, 00:54
"Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. <...> Кто я такой, чтобы говорить ему нет? <...> Я же не навязываю ему <...>, если он хочет это сделать. Это нормально, если я получу прибыль", — рассказал офицер.
По его словам, Украина не может нормально жить и мыслить без очередной военной помощи, попав в психологическую зависимость, полагая, что западное вооружение сможет решить все их проблемы.
"Это прямая аналогия: давать им больше оружия и боеприпасов, что создает иллюзию возможности продолжения борьбы <...> В противном случае им придется сказать "нет", что означает необходимость договариваться об урегулировании, <...> и тогда им придется пережить боль, унижение и трудности", — добавил эксперт.
Видеообращение вице-президента США Камалы Харрис - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Это что, шутка?" Обращение Харрис вызвало множество вопросов
Вчера, 03:56
Во вторник официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.
Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.
Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
"Это финал". На Украине Маска попросили об одной услуге из-за Зеленского
Вчера, 03:56
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияДжо БайденМинистерство обороны СШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала