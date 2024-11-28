https://ria.ru/20241128/bayden-1986131578.html

В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине

В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине - РИА Новости, 28.11.2024

В США сделали неожиданное заявление о тайном запросе Байдена по Украине

Администрация уходящего президента США Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, планируя предоставить еще один пакет военной помощи Украине до прихода в Белый... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T05:43

2024-11-28T05:43

2024-11-28T05:43

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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Администрация уходящего президента США Джо Байдена ведет себя как наркоторговцы, планируя предоставить еще один пакет военной помощи Украине до прихода в Белый дом Дональда Трампа, такое мнение выразил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем блоге на YouTube.В среду издание Politico сообщило, что Байден тайно запросил у конгресса дополнительные 24 миллиарда долларов на восполнение запасов Пентагона и для Украины, обращение могут рассмотреть в декабре."Это эквивалент того, чтобы сказать: "Эй, этот парень наркоман, он просит немного наркотиков. <...> Кто я такой, чтобы говорить ему нет? <...> Я же не навязываю ему <...>, если он хочет это сделать. Это нормально, если я получу прибыль", — рассказал офицер.По его словам, Украина не может нормально жить и мыслить без очередной военной помощи, попав в психологическую зависимость, полагая, что западное вооружение сможет решить все их проблемы."Это прямая аналогия: давать им больше оружия и боеприпасов, что создает иллюзию возможности продолжения борьбы <...> В противном случае им придется сказать "нет", что означает необходимость договариваться об урегулировании, <...> и тогда им придется пережить боль, унижение и трудности", — добавил эксперт.Во вторник официальный представитель Министерства обороны США Патрик Райдер подтвердил разрешение, выданное американскими властями Украине на использование дальнобойных ракет ATACMS для ударов вглубь российской территории.Ранее газета The New York Times сообщила, что президент США Джо Байден впервые санкционировал использование Украиной американских ракет дальнего поражения для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин вечером 21 ноября выступил с заявлением о нанесении комбинированного удара по одному из объектов оборонно-промышленного комплекса Украины в ответ на применение ВСУ американского и британского дальнобойного оружия. Речь идет о комплексе в Днепропетровске, где производят в том числе ракетную технику. При этом в боевых условиях испытали одну из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник" — баллистическую ракету в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Испытания прошли успешно, цель пуска достигнута, подчеркнул глава государства.

https://ria.ru/20241128/bismark-1986120392.html

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в мире, украина, сша, россия, джо байден, министерство обороны сша, дональд трамп