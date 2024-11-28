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Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов - РИА Новости, 28.11.2024
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22:44 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/arest-1986340343.html
Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов
Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов - РИА Новости, 28.11.2024
Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов
Басманный суд Москвы продлил срок ареста гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T22:44
2024-11-28T22:44
происшествия
россия
москва
басманный суд г. москвы
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщается в картотеке инстанции. "Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей", - сказано в карточке дела. Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). В четверг также продлили арест начальнику службы безопасности группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко, а также финансовому директору Виктории Антоновой. По решению суда они будут находиться в СИЗО до 3 марта. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
https://ria.ru/20240901/bronezhilety-1969762749.html
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происшествия, россия, москва, басманный суд г. москвы
Происшествия, Россия, Москва, Басманный суд г. Москвы
Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов

Суд продлил арест гендиректору ГК "Пикет" по делу о некачественных бронежилетах

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил срок ареста гендиректору группы компаний "Пикет" Андрею Есипову по уголовному делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщается в картотеке инстанции.
«
"Удовлетворено ходатайство о продлении срока содержания под стражей", - сказано в карточке дела.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 01.09.2024
В деле о некачественных бронежилетах могут появиться новые эпизоды
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Согласно судебным документам, которые есть в распоряжении РИА Новости, Есипову вменяют крупное мошенничество (часть 4 статьи 159 УК РФ) и статью о даче крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ).
В четверг также продлили арест начальнику службы безопасности группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко, а также финансовому директору Виктории Антоновой. По решению суда они будут находиться в СИЗО до 3 марта.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов: Сергей Семенихин, Александр Ермаков, Вячеслав Портянников и Виктор Астапенко. Всем им вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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