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Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов - РИА Новости, 28.11.2024
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16:52 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/arest-1986268226.html
Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов
Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов - РИА Новости, 28.11.2024
Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов
Басманный суд Москвы продлил арест начальнику службы безопасности и финансовому директору группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой по делу РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:52
2024-11-28T16:52
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест начальнику службы безопасности и финансовому директору группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщили РИА Новости в инстанции. "Продлен срок содержания под стражей до 3 января", - сказали в суде. Кальченко и Антоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), последней - также дачу особо крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По делу проходит и гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов. Сергею Семенихину Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
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происшествия, россия, москва
Происшествия, Россия, Москва
Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов

Суд продлил арест главы службы безопасности и финансового директора ГК Пикет

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкСтатуя богини Фемиды
Статуя богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
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МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест начальнику службы безопасности и финансовому директору группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщили РИА Новости в инстанции.
"Продлен срок содержания под стражей до 3 января", - сказали в суде.
Кальченко и Антоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), последней - также дачу особо крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По делу проходит и гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов.
По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом.
Позже стало известно о появлении новых фигурантов. Сергею Семенихину Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
Сотрудник полиции во время работы - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
В рамках дела о поставке бронежилетов арестовали имущество ГК "Пикет"
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