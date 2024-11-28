https://ria.ru/20241128/arest-1986268226.html

Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов

Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов - РИА Новости, 28.11.2024

Суд продлил арест сотрудникам ГК "Пикет" по делу о поставке бронежилетов

Басманный суд Москвы продлил арест начальнику службы безопасности и финансовому директору группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой по делу РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:52

2024-11-28T16:52

2024-11-28T16:52

происшествия

россия

москва

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0c/09/1914835589_0:82:3349:1966_1920x0_80_0_0_5a23cecc9ae444b7d88469c572d00dc8.jpg

МОСКВА, 28 ноя - РИА Новости. Басманный суд Москвы продлил арест начальнику службы безопасности и финансовому директору группы компаний "Пикет" Михаилу Кальченко и Виктории Антоновой по делу о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщили РИА Новости в инстанции. "Продлен срок содержания под стражей до 3 января", - сказали в суде. Кальченко и Антоновой вменяют мошенничество в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ), последней - также дачу особо крупной взятки (часть 5 статьи 291 УК РФ). По делу проходит и гендиректор ГК "Пикет" Андрей Есипов. По версии следствия, сотрудники ГК "Пикет" совершили хищение денежных средств, выделенных Минобороны РФ для реализации госконтракта на поставку средств защиты, поставив не менее 20 040 бронежилетов, которые не соответствуют требованиям, предусмотренным контрактом. Позже стало известно о появлении новых фигурантов. Сергею Семенихину Александру Ермакову, Вячеславу Портянникову и Виктору Астапенко вменяют часть 4 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).

https://ria.ru/20240904/imuschestvo-1970383870.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, россия, москва