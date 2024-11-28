https://ria.ru/20241128/alkogol-1986255391.html

В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням

В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням - РИА Новости, 28.11.2024

В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням

Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням,... РИА Новости, 28.11.2024

2024-11-28T16:08

2024-11-28T16:08

2024-11-28T16:08

общество

вологодская область

сергей жестянников

георгий филимонов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням, трансляция соответствующей сессии велась на сайте парламента региона. "Закон принят. Спасибо", - сказал председатель Заксобрания области Сергей Жестянников после голосования по документу "О внесении изменений в закон области "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков". "За" высказались 25 депутатов, "против" - двое, еще один воздержался. В конце октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что розничную продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующий законопроект в середине ноября был внесен в Законодательное собрание региона. Согласно его параметрам, с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12 до 14 часов. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы его можно купить с 8 до 23 часов. При этом, как уточнял тогда Жестянников, рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Кроме того, согласно внесенному в Заксобрание документу, запрещается продавать алкоголь, в частности, в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, и там, где отсутствует отдельный вход для погрузки или разгрузки такой продукции. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.

https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html

https://ria.ru/20241017/murashko-1978426663.html

вологодская область

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общество, вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов