https://ria.ru/20241128/alkogol-1986255391.html
В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням
В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням - РИА Новости, 28.11.2024
В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням,... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T16:08
2024-11-28T16:08
2024-11-28T16:08
общество
вологодская область
сергей жестянников
георгий филимонов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_0:104:3269:1943_1920x0_80_0_0_c95e90bdbab2f6d9bc7b4b5c2665a711.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням, трансляция соответствующей сессии велась на сайте парламента региона. "Закон принят. Спасибо", - сказал председатель Заксобрания области Сергей Жестянников после голосования по документу "О внесении изменений в закон области "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков". "За" высказались 25 депутатов, "против" - двое, еще один воздержался. В конце октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов сообщал, что розничную продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли. Соответствующий законопроект в середине ноября был внесен в Законодательное собрание региона. Согласно его параметрам, с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12 до 14 часов. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы его можно купить с 8 до 23 часов. При этом, как уточнял тогда Жестянников, рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени. Кроме того, согласно внесенному в Заксобрание документу, запрещается продавать алкоголь, в частности, в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, и там, где отсутствует отдельный вход для погрузки или разгрузки такой продукции. Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.
https://ria.ru/20241121/alkogol-1984990507.html
https://ria.ru/20241017/murashko-1978426663.html
вологодская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0e/1754506816_270:0:3001:2048_1920x0_80_0_0_0a8120d65e76f785651c17fdb5277625.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, вологодская область, сергей жестянников, георгий филимонов
Общество, Вологодская область, Сергей Жестянников, Георгий Филимонов
В Вологодской области ограничили продажу алкоголя по будням
В Вологодской области ограничили продажу алкоголя двумя часами в день по будням
С.-ПЕТЕРБУРГ, 28 ноя – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области приняли закон, ограничивающий розничную продажу алкоголя в регионе двумя часами в день по будним дням, трансляция соответствующей сессии велась на сайте парламента региона.
"Закон принят. Спасибо", - сказал председатель Заксобрания области Сергей Жестянников
после голосования по документу "О внесении изменений в закон области "Об установлении ограничений в сфере розничной продажи алкогольной продукции и безалкогольных тонизирующих напитков". "За" высказались 25 депутатов, "против" - двое, еще один воздержался.
В конце октября губернатор Вологодской области Георгий Филимонов
сообщал, что розничную продажу алкоголя в регионе планируется ограничить по будням двумя часами - с 12.00 до 14.00, в выходные и праздники сохранится обычный режим торговли.
Соответствующий законопроект в середине ноября был внесен в Законодательное собрание региона. Согласно его параметрам, с понедельника по пятницу алкоголь можно приобрести в магазинах с 12 до 14 часов. В субботу и воскресенье, а также в новогодние каникулы, День защитника Отечества, Международный женский день и День Победы его можно купить с 8 до 23 часов. При этом, как уточнял тогда Жестянников, рестораны смогут продавать алкоголь в соответствии со своим режимом работы без ограничения по времени.
Кроме того, согласно внесенному в Заксобрание документу, запрещается продавать алкоголь, в частности, в стационарных торговых объектах, расположенных в помещениях многоквартирных домов, и там, где отсутствует отдельный вход для погрузки или разгрузки такой продукции.
Планируется, что закон вступит в силу с 1 марта 2025 года.