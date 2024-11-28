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Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии - РИА Новости, 28.11.2024
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23:20 28.11.2024 (обновлено: 23:24 28.11.2024)
https://ria.ru/20241128/aleppo-1986344128.html
Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии
Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии - РИА Новости, 28.11.2024
Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии
Сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в... РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T23:20
2024-11-28T23:24
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АЛЕППО (Сирия), 28 ноя - РИА Новости. Сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в форму армии Сирии, сообщили РИА Новости в силовых структурах Сирийской Арабской Республики."Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 "Алеппо-Дамаск", но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах. Это говорит о заблаговременной и серьезной подготовке террористов", - сообщил собеседник агентства.Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.* Запрещенная в России террористическая организация.
https://ria.ru/20241128/siriya-1986339317.html
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в мире, алеппо, сирия, россия, сирийская арабская армия, идлиб (город)
В мире, Алеппо, Сирия, Россия, Сирийская арабская армия, Идлиб (город)
Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии

Под провинцией Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии

© Фото : SANAАлеппо
Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
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АЛЕППО (Сирия), 28 ноя - РИА Новости. Сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в форму армии Сирии, сообщили РИА Новости в силовых структурах Сирийской Арабской Республики.
"Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 "Алеппо-Дамаск", но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах. Это говорит о заблаговременной и серьезной подготовке террористов", - сообщил собеседник агентства.
Экипажи ВКС России и ВВС Сирии в провинции Алеппо - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
В Сирии уничтожили не менее 400 боевиков, напавших на Алеппо и Идлиб
Вчера, 22:30
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Город Алеппо в Сирии - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
Источник: сирийская армия перекрыла международную трассу в Алеппо
Вчера, 15:00
 
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