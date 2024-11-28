Под Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии
Под провинцией Алеппо уничтожили террористов, переодетых в форму сирийской армии
© Фото : SANAАлеппо
© Фото : SANA
Алеппо. Архивное фото
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АЛЕППО (Сирия), 28 ноя - РИА Новости. Сирийские правительственные войска уничтожили западнее Алеппо несколько диверсионно-разведывательных групп из террористов "Хайят Тахрир аш-Шам"*, переодетых в форму армии Сирии, сообщили РИА Новости в силовых структурах Сирийской Арабской Республики.
"Несколько групп террористов пытались проникнуть в тыл наших войск на западе Алеппо и на трассе М5 "Алеппо-Дамаск", но были уничтожены. В одном случае боевики были одеты в форму Сирийской Арабской Армии, также на плечах у них были нашивки наших подразделений, которые несут службу в данных районах. Это говорит о заблаговременной и серьезной подготовке террористов", - сообщил собеседник агентства.
Ранее минобороны Сирии заявило, что правительственная армия в минувшую среду вступила в бой с террористами, атаковавшими провинции Алеппо и Идлиб. Нарушив соглашение о деэскалации, группировки, входящие в террористическую организацию "Хайят Тахрир аш-Шам"*, на широком фронте в провинциях Алеппо и Идлиб, нанесли удары по деревням, населенным пунктам и военным позициям. По данным военного ведомства САР, армия отреагировала на атаку, в результате террористы понесли потери в живой силе и техники.
В Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. Разрозненные группы террористов продолжают действовать в пустынных районах на севере и северо-востоке Сирии после освобождения армией большей части страны. Террористы периодически устраивают налеты на гражданские и военные машины на трассах и терроризируют жителей отдаленных деревень. Сирийская армия продолжает активные точечные операции по ликвидации оставшихся отрядов боевиков.
* Запрещенная в России террористическая организация.