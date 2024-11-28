Рейтинг@Mail.ru
Более чем на 40% снизилось число абортов в Смоленской области за 6 лет - РИА Новости, 28.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Смоленская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Смоленская область
 
17:47 28.11.2024
https://ria.ru/20241128/aborty-1986296845.html
Более чем на 40% снизилось число абортов в Смоленской области за 6 лет
Более чем на 40% снизилось число абортов в Смоленской области за 6 лет - РИА Новости, 28.11.2024
Более чем на 40% снизилось число абортов в Смоленской области за 6 лет
В Смоленской области за последние шесть лет общее число абортов снизилось на 43%, сообщил губернатор Василий Анохин. РИА Новости, 28.11.2024
2024-11-28T17:47
2024-11-28T17:47
смоленская область
смоленская область
вяземский
россия
василий анохин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_0:73:2064:1234_1920x0_80_0_0_7dba40ea1f1cfee5a9d46e14ea1732cf.jpg
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Смоленской области за последние шесть лет общее число абортов снизилось на 43%, сообщил губернатор Василий Анохин. "За последние шесть лет общее количество абортов на территории нашего региона снизилось на 43%, а за прошедший год число абортов по желанию женщины снизилось уже на 11%. Кроме того, самым тесным образом мы сотрудничаем в этом направлении с нашими епархиями Смоленской, Вяземской, Рославльской. А начиная с этого года наладили тесный контакт с Минской митрополией", - сказал Анохин на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора "Русский мир: внешние и внутренние вызовы". Он напомнил, что объявленный президентом РФ Год семьи дал региону импульс для принятия важнейших решений, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, что непосредственно связано с демографией и политикой. "Мы расширили статус многодетной семьи. Теперь у нас относятся к многодетной семье семьи с приемными детьми. Также принципиально важно, что по решению президента статус многодетной семьи сохраняется пожизненно. Приятно отметить, что в Смоленске количество многодетных семей увеличивается год из года. Если четыре года назад у нас было порядка 6 тысяч многодетных семей, то сейчас уже более 8,6 тысяч", - рассказал губернатор, отметив, что в Смоленской области принят беспрецедентный пакет мер для поддержки молодых и студенческих семей. Кроме того, Анохин напомнил, что в мае 2024 года смоленская областная дума приняла закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности.
https://ria.ru/20241127/kolbasy-1986071449.html
https://ria.ru/20241125/zavod-1985661663.html
смоленская область
вяземский
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0b/07/1982392296_14:0:1858:1383_1920x0_80_0_0_48d4155fe0f65b25757ed2fe4f1891d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
смоленская область, вяземский, россия, василий анохин
Смоленская область, Смоленская область, Вяземский, Россия, Василий Анохин
Более чем на 40% снизилось число абортов в Смоленской области за 6 лет

Анохин сообщил о снижении числа абортов в Смоленской области на 40%

© РИА Новости / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкГубернатор Смоленской области Василий Анохин
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 28.11.2024
© РИА Новости / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Смоленской области за последние шесть лет общее число абортов снизилось на 43%, сообщил губернатор Василий Анохин.
"За последние шесть лет общее количество абортов на территории нашего региона снизилось на 43%, а за прошедший год число абортов по желанию женщины снизилось уже на 11%. Кроме того, самым тесным образом мы сотрудничаем в этом направлении с нашими епархиями Смоленской, Вяземской, Рославльской. А начиная с этого года наладили тесный контакт с Минской митрополией", - сказал Анохин на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора "Русский мир: внешние и внутренние вызовы".
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новое производство колбас запустят в Смоленской области в декабре
27 ноября, 18:31
Он напомнил, что объявленный президентом РФ Год семьи дал региону импульс для принятия важнейших решений, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, что непосредственно связано с демографией и политикой.
"Мы расширили статус многодетной семьи. Теперь у нас относятся к многодетной семье семьи с приемными детьми. Также принципиально важно, что по решению президента статус многодетной семьи сохраняется пожизненно. Приятно отметить, что в Смоленске количество многодетных семей увеличивается год из года. Если четыре года назад у нас было порядка 6 тысяч многодетных семей, то сейчас уже более 8,6 тысяч", - рассказал губернатор, отметив, что в Смоленской области принят беспрецедентный пакет мер для поддержки молодых и студенческих семей.
Кроме того, Анохин напомнил, что в мае 2024 года смоленская областная дума приняла закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности.
Губернатор Смоленской области Василий Анохин - РИА Новости, 1920, 25.11.2024
Смоленский завод по выпуску лабмедоборудования расширил производство
25 ноября, 19:57
 
Смоленская областьСмоленская областьВяземскийРоссияВасилий Анохин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала