Более чем на 40% снизилось число абортов в Смоленской области за 6 лет
Анохин сообщил о снижении числа абортов в Смоленской области на 40%
Губернатор Смоленской области Василий Анохин. Архивное фото
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МОСКВА, 28 ноя – РИА Новости. В Смоленской области за последние шесть лет общее число абортов снизилось на 43%, сообщил губернатор Василий Анохин.
"За последние шесть лет общее количество абортов на территории нашего региона снизилось на 43%, а за прошедший год число абортов по желанию женщины снизилось уже на 11%. Кроме того, самым тесным образом мы сотрудничаем в этом направлении с нашими епархиями Смоленской, Вяземской, Рославльской. А начиная с этого года наладили тесный контакт с Минской митрополией", - сказал Анохин на пленарном заседании XXVI Всемирного русского народного собора "Русский мир: внешние и внутренние вызовы".
Он напомнил, что объявленный президентом РФ Год семьи дал региону импульс для принятия важнейших решений, направленных на укрепление традиционных семейных ценностей, что непосредственно связано с демографией и политикой.
"Мы расширили статус многодетной семьи. Теперь у нас относятся к многодетной семье семьи с приемными детьми. Также принципиально важно, что по решению президента статус многодетной семьи сохраняется пожизненно. Приятно отметить, что в Смоленске количество многодетных семей увеличивается год из года. Если четыре года назад у нас было порядка 6 тысяч многодетных семей, то сейчас уже более 8,6 тысяч", - рассказал губернатор, отметив, что в Смоленской области принят беспрецедентный пакет мер для поддержки молодых и студенческих семей.
Кроме того, Анохин напомнил, что в мае 2024 года смоленская областная дума приняла закон, запрещающий склонять женщин к искусственному прерыванию беременности.