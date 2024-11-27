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Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах - РИА Новости, 27.11.2024
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04:29 27.11.2024 (обновлено: 04:31 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html
Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах
Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах - РИА Новости, 27.11.2024
Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах
Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня,... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T04:29
2024-11-27T04:31
общество
россия
москва
московская область (подмосковье)
домашние животные
животные
законодательство
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня, при этом ответственности за его нарушение нет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, в законодательстве есть единственный запрет, который касается использования диких животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Этот запрет утвержден правительством РФ, напомнил Хаминский. "К таким животным отнесены тигр, лев, леопард, ягуар, различные виды змей, скорпионов, ядовитых пауков. Помимо различных экзотических животных в этот перечень включены обыкновенная лисица, обыкновенный волк, рысь. Однако ответственности за нарушение такого запрета не существует, а это в свою очередь порождает чувство безответственности и безнаказанности среди нарушителей", - пояснил юрист. Он добавил, что владельцев опасных диких животных можно привлечь к ответственности, но это будут лишь общие статьи КоАП РФ за нарушение правил пользования жилыми помещениями или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. "Максимум, что позволяет законодательство – это конфисковать диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом", - подчеркнул Хаминский. Юрист объяснил, что уголовный кодекс также не обеспечивает справедливое наказание нарушителя, так как нет в законе отдельной ответственности за незаконное содержания опасных животных. В частности, если питомец-хищник загрыз или покусал человека, то в отношении владельца животного возбудят уголовное дело, но форму вины определят как неосторожность. "А это значит, что даже при причинении смерти максимальное наказание для виновного ограничится двумя годами лишения свободы", - обратил внимание Хаминский. Юрист заключил, что проблема содержания диких животных в квартирах нельзя решить без внесения изменений в законодательство с однозначно трактуемыми условиями для привлечения к административной ответственности владельцев. Кроме того, закон должен предусматривать специальные составы за преступления, связанные с содержанием таких животных и их незаконным ввозом на территорию России, считает Хаминский.
https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html
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общество, россия, москва, московская область (подмосковье), домашние животные, животные, законодательство
Общество, Россия, Москва, Московская область (Подмосковье), домашние животные, Животные, Законодательство
Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах

Юрист Хаминский: закон запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц и рысей

© РИА Новости . А. Соломонов | Перейти в медиабанкКошка и собака
Кошка и собака - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости . А. Соломонов
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня, при этом ответственности за его нарушение нет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
Как отметил юрист, в законодательстве есть единственный запрет, который касается использования диких животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Этот запрет утвержден правительством РФ, напомнил Хаминский.
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"К таким животным отнесены тигр, лев, леопард, ягуар, различные виды змей, скорпионов, ядовитых пауков. Помимо различных экзотических животных в этот перечень включены обыкновенная лисица, обыкновенный волк, рысь. Однако ответственности за нарушение такого запрета не существует, а это в свою очередь порождает чувство безответственности и безнаказанности среди нарушителей", - пояснил юрист.
Он добавил, что владельцев опасных диких животных можно привлечь к ответственности, но это будут лишь общие статьи КоАП РФ за нарушение правил пользования жилыми помещениями или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил.
"Максимум, что позволяет законодательство – это конфисковать диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом", - подчеркнул Хаминский.
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Юрист объяснил, что уголовный кодекс также не обеспечивает справедливое наказание нарушителя, так как нет в законе отдельной ответственности за незаконное содержания опасных животных. В частности, если питомец-хищник загрыз или покусал человека, то в отношении владельца животного возбудят уголовное дело, но форму вины определят как неосторожность.
"А это значит, что даже при причинении смерти максимальное наказание для виновного ограничится двумя годами лишения свободы", - обратил внимание Хаминский.
Юрист заключил, что проблема содержания диких животных в квартирах нельзя решить без внесения изменений в законодательство с однозначно трактуемыми условиями для привлечения к административной ответственности владельцев. Кроме того, закон должен предусматривать специальные составы за преступления, связанные с содержанием таких животных и их незаконным ввозом на территорию России, считает Хаминский.
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ОбществоРоссияМоскваМосковская область (Подмосковье)домашние животныеЖивотныеЗаконодательство
 
 
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