https://ria.ru/20241127/zhivotnye-1985912078.html

Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах

Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах - РИА Новости, 27.11.2024

Юрист рассказал, каких животных нельзя заводить в квартирах

Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня,... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T04:29

2024-11-27T04:29

2024-11-27T04:31

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Законодательство России запрещает заводить в квартирах тигров, лисиц, рысей, тарантулов и других диких животных из утвержденного правительством России перечня, при этом ответственности за его нарушение нет, рассказал РИА Новости юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский. Как отметил юрист, в законодательстве есть единственный запрет, который касается использования диких животных, включенных в перечень запрещенных к содержанию. Этот запрет утвержден правительством РФ, напомнил Хаминский. "К таким животным отнесены тигр, лев, леопард, ягуар, различные виды змей, скорпионов, ядовитых пауков. Помимо различных экзотических животных в этот перечень включены обыкновенная лисица, обыкновенный волк, рысь. Однако ответственности за нарушение такого запрета не существует, а это в свою очередь порождает чувство безответственности и безнаказанности среди нарушителей", - пояснил юрист. Он добавил, что владельцев опасных диких животных можно привлечь к ответственности, но это будут лишь общие статьи КоАП РФ за нарушение правил пользования жилыми помещениями или за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. "Максимум, что позволяет законодательство – это конфисковать диких животных, содержащихся или используемых в условиях неволи с нарушением требований, установленных законом", - подчеркнул Хаминский. Юрист объяснил, что уголовный кодекс также не обеспечивает справедливое наказание нарушителя, так как нет в законе отдельной ответственности за незаконное содержания опасных животных. В частности, если питомец-хищник загрыз или покусал человека, то в отношении владельца животного возбудят уголовное дело, но форму вины определят как неосторожность. "А это значит, что даже при причинении смерти максимальное наказание для виновного ограничится двумя годами лишения свободы", - обратил внимание Хаминский. Юрист заключил, что проблема содержания диких животных в квартирах нельзя решить без внесения изменений в законодательство с однозначно трактуемыми условиями для привлечения к административной ответственности владельцев. Кроме того, закон должен предусматривать специальные составы за преступления, связанные с содержанием таких животных и их незаконным ввозом на территорию России, считает Хаминский.

https://ria.ru/20241118/komitet-1984352522.html

https://ria.ru/20241126/vs-1985813407.html

https://ria.ru/20240815/zakonoproekt-1966291503.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, москва, московская область (подмосковье), домашние животные, животные, законодательство