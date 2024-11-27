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Зарайск стал лидером по урожаю зерновых в Подмосковье в 2024 году
Зарайск стал лидером по урожаю зерновых в Подмосковье в 2024 году - РИА Новости, 27.11.2024
Зарайск стал лидером по урожаю зерновых в Подмосковье в 2024 году
Городской округ Зарайск занял первое место по валовому сбору и урожайности зерновых и зернобобовых культур в Московской области по итогам уборочной кампании... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T15:24
2024-11-27T15:24
2024-11-27T15:24
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Городской округ Зарайск занял первое место по валовому сбору и урожайности зерновых и зернобобовых культур в Московской области по итогам уборочной кампании 2024 года, сообщил 360.ru.Муниципалитету не удалось побить рекордных урожаев прошлого года, но это не помешало ему стать лидером региона. В этом году в Зарайске погибло 536 гектаров озимой пшеницы и чечевицы, что меньше, чем в 2023 году."Количественные показатели итогов уборочной кампании оказались ниже, чем в прошлом году. На урожайность повлияли погодные условия, а именно – засушливое лето", – рассказала начальник отдела сельского хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг администрации в Зарайске Ольга Шерманова.Так, в городском округе собрали свыше 99,2 тонны урожая зерновых и бобовых культур. Зарайск также занял первое место по сбору масличных культур. Урожай превысил 31,6 тысячи тонн.
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Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье)
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости.
Городской округ Зарайск занял первое место по валовому сбору и урожайности зерновых и зернобобовых культур в Московской области по итогам уборочной кампании 2024 года, сообщил 360.ru
.
Муниципалитету не удалось побить рекордных урожаев прошлого года, но это не помешало ему стать лидером региона. В этом году в Зарайске погибло 536 гектаров озимой пшеницы и чечевицы, что меньше, чем в 2023 году.
"Количественные показатели итогов уборочной кампании оказались ниже, чем в прошлом году. На урожайность повлияли погодные условия, а именно – засушливое лето", – рассказала начальник отдела сельского хозяйства, потребительского рынка и сферы услуг администрации в Зарайске Ольга Шерманова.
Так, в городском округе собрали свыше 99,2 тонны урожая зерновых и бобовых культур. Зарайск также занял первое место по сбору масличных культур. Урожай превысил 31,6 тысячи тонн.