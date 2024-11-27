https://ria.ru/20241127/zelenskij-1986113823.html

Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новую ПВО

Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новую ПВО - РИА Новости, 27.11.2024

Зеленский после удара "Орешником" запросил у Запада новую ПВО

Владимир Зеленский после испытания российского "Орешника", который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны, запросил у западных... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T22:32

2024-11-27T22:32

2024-11-27T22:32

специальная военная операция на украине

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владимир зеленский

марк рютте

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Владимир Зеленский после испытания российского "Орешника", который не способны перехватить современные системы противовоздушной обороны, запросил у западных партнеров новые комплексы ПВО, которые, по его мнению, "могут сработать", при этом не стал раскрывать, что это за системы. Зеленский заявил, что обсудил возможные варианты реагирования на испытания Россией новой баллистической ракеты с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте. "Мы обсудили с Марком (Рютте - ред.) имеющиеся возможности реагирования – необходимое усиление ПВО Украины. Я назвал конкретные системы ПВО, которые нужны, которые могут сработать. Эти системы ПВО есть у партнеров", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Зеленского. Президент России Владимир Путин ранее выступил с обращением, в котором заявил, что Украина 19 ноября нанесла удары по объектам в Курской и Брянской областях, применив американские дальнобойные ракеты ATACMS и британские дальнобойные Storm Shadow. В ответ на применение американского и британского оружия 21 ноября Россия нанесла комбинированный удар по объекту ВПК Украины - в Днепропетровске поражен крупный промышленный комплекс, который производит ракетную технику и вооружения. В боевых условиях было проведено, в частности, и испытание одной из новейших российских ракетных систем средней дальности "Орешник", в данном случае - с баллистической ракетой в безъядерном гиперзвуковом оснащении. Как заявил Путин, современные средства ПВО не перехватывают эти ракеты, потому что "Орешник" атакует цели со скоростью 10 Махов, то есть 2,5-3 километра в секунду.

https://ria.ru/20241127/raketa-1985091076.html

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985314963.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

технологии, россия, украина, брянская область, владимир зеленский, марк рютте, владимир путин, нато