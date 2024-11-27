https://ria.ru/20241127/zavod-1985926434.html

Во Львовской области уничтожили мощности долотного завода

Во Львовской области уничтожили мощности долотного завода - РИА Новости, 27.11.2024

Во Львовской области уничтожили мощности долотного завода

На западе Украины во Львовской области уничтожены производственные мощности Дрогобычского долотного завода в результате взрывов, сообщает местное издание... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T09:22

2024-11-27T09:22

2024-11-27T13:17

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МОСКВА, 27 ноя — РИА Новости. На западе Украины во Львовской области уничтожены производственные мощности Дрогобычского долотного завода в результате взрывов, сообщает местное издание "Страна.ua" в своем Telegram-канале. "Недавние атаки <...> полностью разрушили завод в Дрогобыче. <...> Об этом заявил уполномоченный (Владимира Зеленского. — Прим. ред.) по санкционной политике Владислав Власюк", — говорится в публикации.Дрогобычский долотный завод — единственное на Украине предприятие по производству нефтепромышленного бурового инструмента. Было создано и введено в эксплуатацию 16 августа 1946 года. Завод производит долота для бурения артезианских, нефтяных и газовых скважин.

https://ria.ru/20241123/ukraina-1985347018.html

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украина, львовская область, владимир зеленский, в мире