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Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2024
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17:56 27.11.2024 (обновлено: 18:34 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/zapad-1986059341.html
Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова
Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова - РИА Новости, 27.11.2024
Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова
У России нет сомнений, что Запад может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T17:56
2024-11-27T18:34
россия
украина
белоруссия
мария захарова
дмитрий песков
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У России нет сомнений, что Запад может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность. "Нет сомнений, что коллективный Запад вполне может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают. Я не могу сказать, что мы располагаем какой-то фактологией, которой можем на данном этапе поделиться", - сказала Захарова на брифинге. Она добавила, что в интересах по-настоящему ответственных государств не допустить такого развития событий. "Безответственные действия киевского режима и его западных кураторов могут поставить весь мир на грань катастрофы. Я думаю, что мировое большинство это прекрасно понимает", - отметила Захарова. На прошлой неделе был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
https://ria.ru/20241124/oruzhie-1985428632.html
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россия, украина, белоруссия, мария захарова, дмитрий песков, владимир путин
Россия, Украина, Белоруссия, Мария Захарова, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова

Захарова заявила, что Россия не сомневается в возможности передачи Киеву ЯО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У России нет сомнений, что Запад может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
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"Нет сомнений, что коллективный Запад вполне может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают. Я не могу сказать, что мы располагаем какой-то фактологией, которой можем на данном этапе поделиться", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что в интересах по-настоящему ответственных государств не допустить такого развития событий.
"Безответственные действия киевского режима и его западных кураторов могут поставить весь мир на грань катастрофы. Я думаю, что мировое большинство это прекрасно понимает", - отметила Захарова.
На прошлой неделе был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.
Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 26.11.2024
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26 ноября, 12:42
 
РоссияУкраинаБелоруссияМария ЗахароваДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
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