Запад может предоставить Украине ядерное оружие, заявила Захарова
Захарова заявила, что Россия не сомневается в возможности передачи Киеву ЯО
© РИА Новости / Пресс-служба МИД России | Перейти в медиабанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. Архивное фото
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. У России нет сомнений, что Запад может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее издание New York Times сообщало, что некоторые американские и европейские чиновники якобы предлагают вернуть на Украину ядерное оружие. В свою очередь, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что рассуждения о возможности размещения на Украине ядерного оружия безответственны, это говорят те, кто плохо понимает реальность.
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"Нет сомнений, что коллективный Запад вполне может предоставить Украине возможность обзавестись ядерным оружием. Наши оппоненты неоднократно доказывали, что никакие международные договоры и обязательства их не сдерживают. Я не могу сказать, что мы располагаем какой-то фактологией, которой можем на данном этапе поделиться", - сказала Захарова на брифинге.
Она добавила, что в интересах по-настоящему ответственных государств не допустить такого развития событий.
"Безответственные действия киевского режима и его западных кураторов могут поставить весь мир на грань катастрофы. Я думаю, что мировое большинство это прекрасно понимает", - отметила Захарова.
На прошлой неделе был опубликован указ президента РФ Владимира Путина "Об утверждении основ государственной политики России в области ядерного сдерживания". Обновленный список условий, при которых Россия может применить ядерное оружие, включает: использование ядерного или других видов оружия массового поражения против нее или ее союзников; агрессию против России или Белоруссии с использованием обычных вооружений, создающую критическую угрозу их суверенитету; достоверную информацию о запуске баллистических ракет против России или её союзников; применение оружия массового поражения против российских объектов или военного персонала за пределами страны; атаку, которая затрагивает критически важные для функционирования ядерных сил военные и правительственные объекты России; масштабное применение воздушных или космических средств, включая самолеты, крылатые ракеты и дроны, с пересечением государственной границы России.