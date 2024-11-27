Рейтинг@Mail.ru
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости, 27.11.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:09 27.11.2024 (обновлено: 12:32 27.11.2024)
https://ria.ru/20241127/zaes-1985966122.html
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару
Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:09
2024-11-27T12:32
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
россия
запорожская аэс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_0:35:3072:1763_1920x0_80_0_0_5ef1200fa1797eff594fe0b2cf8bed57.jpg
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны РФ,"За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар", - говорится в сводке российского военного ведомства."Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет", - добавили в МО РФ.Отмечается, что персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/1c/1975220300_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_4383547a218b41d053d0e6ea7d1bb0c6.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
вооруженные силы украины, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару

ВСУ нанесли два удара по территории ЗАЭС и Энергодару, пострадавших нет

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкСтела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Стела Запорожской атомной электростанции в Энергодаре. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны РФ,
"За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет", - добавили в МО РФ.
Отмечается, что персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.
Украинские военнослужащие на бронеавтомобиле - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
Новое контрнаступление ВСУ станет финалом Зеленского, заявил Шеремет
Вчера, 02:32
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныРоссияЗапорожская АЭС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала