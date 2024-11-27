https://ria.ru/20241127/zaes-1985966122.html

ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару

ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости, 27.11.2024

ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару

Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T12:09

2024-11-27T12:09

2024-11-27T12:32

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

россия

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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны РФ,"За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар", - говорится в сводке российского военного ведомства."Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет", - добавили в МО РФ.Отмечается, что персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.

https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html

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вооруженные силы украины, россия, запорожская аэс