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ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару - РИА Новости, 27.11.2024
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару
Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T12:09
2024-11-27T12:09
2024-11-27T12:32
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МОСКВА, 27 ноя – РИА Новости. Украинские войска за прошедшие сутки шесть раз атаковали Запорожскую АЭС беспилотниками и нанесли два артиллерийских удара, все беспилотники сбиты или подавлены РЭБ, пострадавших и повреждений нет, сообщили в Минобороны РФ,"За сутки ВСУ совершили шесть атак с использованием БПЛА коптерного типа и нанесли два удара из ствольной артиллерии по территории Запорожской АЭС и населенному пункту Энергодар", - говорится в сводке российского военного ведомства."Все беспилотные летательные аппараты сбиты средствами ПВО или подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. В результате провокации пострадавших и повреждений нет", - добавили в МО РФ.Отмечается, что персонал ЗАЭС продолжает работу в штатном режиме, радиационная обстановка вблизи атомной станции в норме.
https://ria.ru/20241127/ukraina-1985907565.html
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вооруженные силы украины, россия, запорожская аэс
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Россия, Запорожская АЭС
ВСУ нанесли удары по территории ЗАЭС и Энергодару
ВСУ нанесли два удара по территории ЗАЭС и Энергодару, пострадавших нет