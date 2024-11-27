https://ria.ru/20241127/yunesko-1986109829.html

Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО

Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.11.2024

Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО

Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, говорится в... РИА Новости, 27.11.2024

2024-11-27T21:48

2024-11-27T21:48

2024-11-27T21:48

в мире

казахстан

россия

владимир путин

касым-жомарт токаев

юнеско

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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на поиск согласия государств-членов и продвижение объединительной повестки дня", - отмечается в документе. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.

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казахстан

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, юнеско