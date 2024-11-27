Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО
Путин и Токаев призвали укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать диалогу
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
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"Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на поиск согласия государств-членов и продвижение объединительной повестки дня", - отмечается в документе.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.