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Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.11.2024
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21:48 27.11.2024
https://ria.ru/20241127/yunesko-1986109829.html
Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО
Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО - РИА Новости, 27.11.2024
Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО
Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, говорится в... РИА Новости, 27.11.2024
2024-11-27T21:48
2024-11-27T21:48
в мире
казахстан
россия
владимир путин
касым-жомарт токаев
юнеско
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. "Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на поиск согласия государств-членов и продвижение объединительной повестки дня", - отмечается в документе. Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
https://ria.ru/20241127/putin-1986029124.html
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в мире, казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев, юнеско
В мире, Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев, ЮНЕСКО
Россия и Казахстан намерены укреплять потенциал ЮНЕСКО

Путин и Токаев призвали укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать диалогу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент России Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на церемонии подписания совместных документов в Астане
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МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал ЮНЕСКО и способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, говорится в совместном заявлении президента РФ Владимира Путина и президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
«
"Россия и Казахстан считают необходимым и далее укреплять потенциал Организации Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры (ЮНЕСКО) как универсального межправительственного гуманитарного форума, способствовать сохранению на этой площадке профессионального диалога, нацеленного на поиск согласия государств-членов и продвижение объединительной повестки дня", - отмечается в документе.
Путин в среду прибыл в Казахстан с государственным визитом и провел переговоры с Токаевым. После переговоров лидеры подписали совместное заявление об углублении стратегического партнерства в условиях нового глобального порядка.
Заявление Путина по итогам российско-казахстанских переговоров - РИА Новости, 1920, 27.11.2024
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В миреКазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт ТокаевЮНЕСКО
 
 
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